Avrupalıların mülteci korkusu



Merkezi ABD'nin başkenti Washington'daki Pew Araştırma Merkezi'nin mülteciler hakkında Avrupalıların ne düşündüğüne ilişkin yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Araştırmaya göre Avrupalıların çoğunluğu mülteci akınının terör tehlikesini arttırdığına inancında. Ayrıca mültecilerin işlerini ve sosyal yardımlarını elinden almasından endişe eden Avrupalıların sayısı da oldukça kabarık. Araştırma mülteci endişesine en çok geçen yıl nispeten az sayıda mülteci kabul eden ve muhafazakar hükümetlerinin mültecilerin paylaşılmasına karşı çıktığı Macaristan ve Polonya'da rastlandığını ortaya çıkardı.

Avrupa nüfusunun yüzde 80'ini temsil eden 10 Avrupa Birliği (AB) ülkesinden 8'inde, mültecilerin ülkeye gelmesinin terör saldırısı tehlikesini arttırdığını düşünenlerin oranı yüzde 50'nin üzerinde. Bu görüşte olanların oranı Macaristan'da yüzde 76, Polonya'da ise yüzde 71. Mültecilerin terör tehlikesini arttırdığı görüşünü taşıyan Almanların oranı ise yüzde 61'i buluyor. Geçen yıl iki kez İslamcı terör saldırısına hedef olan Fransa'da ise halkın yüzde 51'i, mültecilerin ülkeye gelmesinin terör tehlikesini arttırdığına inanmıyor.

"Kafalardaki bağlantı"

ABD'li kamuoyu araştırma merkezinin anketinde, Avrupalıların mülteci krizi ile terör tehlikesi arasında kesin bağlantı kurduğu da ortaya çıktı. Mülteci sayısındaki artışın sağcı partilerin iltica karşıtı propagandasında kullanıldığına da raporda yer veriliyor.

Anketten çıkan bir diğer sonuç da 10 ülkeden 7'sinde, çalışma piyasasında ve sosyal yardımlarda kendilerine rakip oldukları için mültecileri ‘yük' olarak görenler çoğunlukta. Bu kanaati taşıyanların oranı Macaristan'da yüzde 82, Polonya'da yüzde 75 ve Yunanistan'da yüzde 72. 2015 yılında yüksek sayıda mülteci kabul eden Almanya ve İsveç'te ise bu oran oldukça düşük. Ankete katılan Almanların yüzde 59'u mülteci akınının işini kaybetme tehlikesine yol açacağına inanmıyor. İsveçli ve Almanların çoğunluğu gelen yabancıların yetenekleri ve iş gücü olarak yaptıkları katkıyla ülkelerini daha güçlü hale getireceğini düşünüyor.

Pew Araştırma Merkezi'nin nisan başıyla mayıs ayı ortasını kapsayan anketine 11 500 kişi katıldı. Kamuoyu araştırması Almanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, Büyük Britanya, Hollanda, Polonya, İsveç, İspanya ve Macaristan'da yapıldı.