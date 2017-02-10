Avrupalıların çoğu Müslüman göçmen istemiyor

Chatham House 10 Avrupa ülkesinden (Belçika, Almanya, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Avusturya, İngiltere, Macaristan, Polonya) 10 bin kişiye şu ifade hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu: "Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerden göç durdurulmalı." Katılımcıların yüzde 55'i bu ifadeye katıldıklarını belirtti.

Müslüman göçüne hayır diyenlerin oranı yüzde 71 ile en çok Polonya'da görüldü. Onu Avusturya, Macaristan, Belçika ve Fransa takip ediyor. Bu ülkelerden Polonya ve Macaristan'da Müslüman nüfusun toplum içindeki varlığı hemen hemen yok düzeyinde, Fransa ve Belçika'da ise önemli bir Müslüman nüfus yaşıyor. Dolayısıyla Müslüman göçüne karşı çıkmakla o ülkedeki Müslüman nüfusun varlığı arasında bir ilişki bulunmuyor.

Başı çeken bu beş ülkeden Polonya bir istisna olmakla birlikte diğer ülkeler geçen yıllarda ya çok sayıda radikal İslamcı saldırının hedefi oldu ya da mülteci krizinin tam göbeğinde yer aldı. Söz konusu ülkelerin ortak özelliği sağ partilerin nispeten güçlü olması ya da kısmen yönetimde yer alması. Avrupa ülkeleri arasında Müslüman göçmenlere en dostane yaklaşan ülke ise yüzde 41'lik hayır oranıyla İspanya.

Yaşlılarda göç karşıtlığı artıyor

Chatham House'un anketinde katılımcılara cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve ikametgah ile de ilgili sorular yöneltildi. Yaşlı insanların gençlere göre Müslüman göçüne daha çok karşı çıktığı tespit edildi. Tüm ülkelerde 18-29 yaş grubundaki insanların sadece yüzde 44'ü Müslümanlara seyahat yasağı getirilmesini savudu. 60 ve üstü yaştakilerde ise bu oran yüzde 63'e çıkıyor.

Ayrıca eğitim seviyesi de yaş kadar olmamakla birlikte verilen yanıtlarda rol oynuyor. İlköğretim diploması olanların yüzde 59'u, yüksek okul mezunu olanların yüzde 48'i Müslümanlara seyahat yasağı getirilmesini savundu. Cinsiyet ve ikametgâhın verilen yanıtlarda bir rol oynamadığı görüldü. Yüzde 57'ye yüzde 52 ile erkeklerin daha yüksek bir oranda göçe karşı oldukları tespit edildi. Büyük kent sakinlerinin yüzde 52'si, küçük kentlerde yaşayanların yüzde 55'i, kırsal kesimdekilerin de yüzde 52'si Müslümanların Avrupa'ya göçüne karşı.

Anket ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman ülke vatandaşlarına seyahat yasağı getiren kararnameyi imzalamasından önce yapıldı.

©Deutsche Welle Türkçe

DW / EC, GA