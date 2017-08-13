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Yaşam

Avrupalıları hangi cümlelerle 'sinir' edebilirsiniz?

Haritada Türkiye “Şu Arapça cümleyi tercüme edebilir misin?” sorusuyla yer aldı

13 Ağustos 2017 19:36

T24

T24 Çeviri

Alternatif haritalar hazırlayarak yayınlayan mizah sitesi Brilliantmaps.com, bazı Avrupa ülkelerinin vatandaşlarının 'sinirlerini bozmak' için kurulacak cümleleri yazdı. Haritada Türkiye de “Şu Arapça cümleyi tercüme edebilir misin?” sorusuyla yer aldı.

Haritada, Fransızları kızdırmak için Amerikan şarapları, İngilizleri kızdırmak için Falkland Savaşı, Baltık ülkelerinin vatandaşlarını kızdırmak içinse Rusya'ya olan coğrafi yakınlıkları kullanılıyor.

Haritada yer alan o ülkeler ve vatandaşlarının ‘sinirlerini bozan’ cümleler şöyle:

Avusturya: Siz Alman mısınız?

Bosna Hersek: Müslman Sırplar

Bulgaristan: Hâlâ Rus alfabesi mi kullanıyorsunuz?

Hırvatistan: Katolik Sırplar

Çekya: Siz Doğu Avrupalı mısınız?

İngiltere: Los Malvinas son Argentinas (İspanyolca “Falkland Adaları Arjantin’dir.” – 1982’de İngiltere ile Arjantin arasında yaşanan Falkland Savaşı’na atıfla – T24)

Estonya, Letonya, Litvanya: Baltıklar mı, Russunuz değil mi?

Fransa: Amerikan şarapları daha iyi

Almanya: Bu video ülkenizde kullanılmamakta…

Macaristan: Siz aç mısınız? (İngilizce “hungry” – aç – ile “Hungary” – Macaristan – arasındaki harf benzerliğine atıfla – T24)

Yunanistan: Makedonya, Makedonlarındır

İrlanda: Güney İrlanda

İtalya: Makarnayı ketçaplı severim

Makedonya: Güney Sırpları

Hollanda: Sinterklaas bayramı çok ırkçı

Norveç: Siz İsveç’in batıdaki parçası mısınız?

Polonya: Polonya ölüm kampları

Portekiz: Brezilyaca konuşuyorsunuz değil mi?

Romanya: Güzel ülke, Budapeşte’yi seviyorum

İskoçya: Orası İngiltere’nin neresi oluyor?

Sırbistan: Tesla Hırvattı

Slovenya: Alp Sırpları

İspanya: Latin kökenlisiniz yani…

İsveç: Tecavüzün dünya başkenti

İsviçre: En iyisi Belçika çikolataları

Türkiye: Şu Arapça cümleyi tercüme edebilir misin?

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