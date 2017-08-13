Avrupalıları hangi cümlelerle 'sinir' edebilirsiniz?

T24 Çeviri
Alternatif haritalar hazırlayarak yayınlayan mizah sitesi Brilliantmaps.com, bazı Avrupa ülkelerinin vatandaşlarının 'sinirlerini bozmak' için kurulacak cümleleri yazdı. Haritada Türkiye de “Şu Arapça cümleyi tercüme edebilir misin?” sorusuyla yer aldı.
Haritada, Fransızları kızdırmak için Amerikan şarapları, İngilizleri kızdırmak için Falkland Savaşı, Baltık ülkelerinin vatandaşlarını kızdırmak içinse Rusya'ya olan coğrafi yakınlıkları kullanılıyor.
Haritada yer alan o ülkeler ve vatandaşlarının ‘sinirlerini bozan’ cümleler şöyle:
Avusturya: Siz Alman mısınız?
Bosna Hersek: Müslman Sırplar
Bulgaristan: Hâlâ Rus alfabesi mi kullanıyorsunuz?
Hırvatistan: Katolik Sırplar
Çekya: Siz Doğu Avrupalı mısınız?
İngiltere: Los Malvinas son Argentinas (İspanyolca “Falkland Adaları Arjantin’dir.” – 1982’de İngiltere ile Arjantin arasında yaşanan Falkland Savaşı’na atıfla – T24)
Estonya, Letonya, Litvanya: Baltıklar mı, Russunuz değil mi?
Fransa: Amerikan şarapları daha iyi
Almanya: Bu video ülkenizde kullanılmamakta…
Macaristan: Siz aç mısınız? (İngilizce “hungry” – aç – ile “Hungary” – Macaristan – arasındaki harf benzerliğine atıfla – T24)
Yunanistan: Makedonya, Makedonlarındır
İrlanda: Güney İrlanda
İtalya: Makarnayı ketçaplı severim
Makedonya: Güney Sırpları
Hollanda: Sinterklaas bayramı çok ırkçı
Norveç: Siz İsveç’in batıdaki parçası mısınız?
Polonya: Polonya ölüm kampları
Portekiz: Brezilyaca konuşuyorsunuz değil mi?
Romanya: Güzel ülke, Budapeşte’yi seviyorum
İskoçya: Orası İngiltere’nin neresi oluyor?
Sırbistan: Tesla Hırvattı
Slovenya: Alp Sırpları
İspanya: Latin kökenlisiniz yani…
İsveç: Tecavüzün dünya başkenti
İsviçre: En iyisi Belçika çikolataları
Türkiye: Şu Arapça cümleyi tercüme edebilir misin?