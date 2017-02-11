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Avrupalılara "Müslüman ülkelerden mülteci gelmesi yasaklansın mı?" diye soruldu; işte yanıtlar

Trump'ın çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip 7 ülkeye getirdiği yasak tartışmalara neden olmuştu

11 Şubat 2017 19:34

ABD Başkanı Donald Trump’ın çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip 7 ülke vatandaşlarına vize yasağı getirmesi, dünya çapında yankı uyandırdı. Genel olarak yasağa karşı olanların açıklamaları ön plana çıkarken, İngiliz Chatham House adlı düşünce kuruluşu tarafından yapılan bir araştırma pek çok Avrupa ülkesinin de Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin yasaklanmasına olumlu baktığı ortaya çıktı.

Euronews'ta yer alan habere göre, Chatham House araştırmasına göre, söz konusu yasağa destek veren ülkeler arasında Polonya yüzde 71 ile birinci sırada. Polonya, Macaristan ile birlikte Suriyeli mültecilerin AB’de üye ülkelere dağıtılması fikrine de sert muhalefet eden ülkeler arasındaydı. 10 bin kişinin ankete katıldığı 10 ülke arasında sadece İspanya’da Müslüman ülkelerden bundan sonra göçmen gelmesin diyenlerin oranı yüzde 50’nin altında yer aldı.

Grafik: Euronews

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