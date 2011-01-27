Avrupalılar yunus parklarını kapatmak için Türkiye'ye geliyor

T24

"Geziye yüzlerce hayvanseverin katılmasını bekliyoruz"

Merkezi İngiltere'de bulunan Hayvan Koruma Aktivistleri (Pro Wal) ile Almanya'dan faaliyetlerini sürdüren Balina ve Yunus Koruma Forumu (WDSF) Türkiye'deki yunus parklarının kapatılması için ortak çalışma başlattı.Pro Wal ve WDSF yetkilileri, Türkiye, İngiltere ve Almanya'daki tur operatörleriyle temasa geçerek, yunus terapisi ve gösterisi yapılan su parklarına tur satılmaması çağrısında bulundu. Yetkililer ayrıca yayımladıkları açıklamada, söz konusu parkların bulunduğu Alanya, Belek, Antalya, Kemer, Kaş, Marmaris, Bodrum ve Kuşadası'nı kapsayan bir protesto gezisi düzenlediklerini duyurdu.Açıklamada, Pro Wal ve WDSF'nin yanı sıra aralarında Türkiye Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Turkish-German Animals Protection'un da (Türk Alman Hayvanları Koruma Birliği) bulunduğu çok sayıda ulusal ve uluslararası hayvansever kurumun internet yoluyla desteklediği gezinin 3-10 Nisan tarihleri arasında yapılacağı kaydedildi.Pro Wal Başkanı Andreas Morlok ve WDSF Genel Başkanı Jürgen Ortmüller'in imzalarını taşıyan, üç ülkedeki hayvansever derneklerine ve tur operatörlerine gönderdikleri açıklamada, şunlar ifade edildi:''Türkiye'de halihazırda 11 yunus parkı bulunmakta ve bu sayı giderek artma eğilimi göstermektedir. Yunuslar çok kötü koşullar altında, küçük beton havuzlarda tutulmaktadır. Bazı yunus parklarında hiçbir faydası olmayan ve hiçbir sağlık sigortası tarafından masrafları karşılanmayan yunus terapileri veya yunuslarla yüzme etkinlikleri fahiş fiyatlarla sunulmaktadır. ProWal ve WDSF, bu parkların kapatılması için yerinde uğraşı verecektirler. 3-10 Nisan tarihleri arasında Alanya, Belek, Antalya, Kemer, Kaş, Marmaris, Bodrum ve Kuşadası'ndaki yunus parklarına gidilip, protesto eylemleri yapılacak, yerel yöneticilerle, devlet adamlarıyla görüşülecek.''Hayvan Dostları Derneği'nin Kurucu Başkanı ve HAYTAP Muğla Temsilcisi Türkan Dağdelen, protesto gezisinden haberdar olduklarını belirterek, derneklerinin de bu organizasyonu desteklediğini söyledi.Dağdelen, ''Geziye yüzlerce hayvanseverin katılmasını bekliyoruz. Sadece Türkiye'deki değil dünyanın her tarafındaki yunus parklarının kapatılması gerektiğine inanıyoruz. Sorumlusu olduğum derneklerin sadece Muğla'da bulunan 300 üyesi var. Bunların tamamına, protestolara katılma çağrısı yapacağız. Türkiye'nin değişik yerleri ile Almanya ve İngiltere'den geleceklerle birlikte bu sayı bini geçebilir'' dedi.