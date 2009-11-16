Avrupalılar İslamiyet'i 'hoşgörüsüz' buluyor

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 8 ülkede yapılan yeni bir araştırma, Avrupalıların çoğunun İslamiyet'in hoşgörüsüz bir din olduğuna inandığını ortaya koydu.



Alman "Die Welt" gazetesinin internet sayfasında yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, Avrupalıların yüzde 54,4'ü İslamiyet'in hoşgörüsüz bir din olduğuna inanıyor, yaklaşık yarısı da kendi ülkesinde aşırı derecede göçmen olduğundan yakınıyor.



İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, Polonya ve Macaristan'da yaşları 16'dan yüksek biner vatandaş arasında yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, her 4 Avrupalıdan biri de kendi ülkesinde Yahudilerin çok fazla etkisi olduğunu savunuyor.



Avrupalıların yüzde 60,2'si cinsiyetler arasında geleneksel rolleri savunarak, kadınların anne ve ev kadını olarak görevlerini daha ciddiye alması gerektiğini belirtirken, yüzde 42,6'sı, eşcinsellere eşit haklar verilmesine karşı çıkarak eşcinselliği ahlaksızlık olarak nitelendirdi.



Araştırma, ayrıca eğitimsiz insanlarda önyargıların, ilerleyen yaşlarla birlikte daha da arttığını ortaya koydu.



Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, araştırma sonuçlarını değerlendirdiği açıklamada, bunları "dramatik bir durum" olarak nitelendirdi ve demokratik eğitimin daha cazip hale getirilmesi gerektiğini söyledi.



Özdemir, araştırmanın yapıldığı 8 ülkeden 6'sında, göçmenler, Yahudiler ve eşcinsellerle dostluk kuran insanlarda önyargıların azaldığının tespit edilmiş olmasını ise olumlu bir gelişme olarak gördüğünü kaydetti.

