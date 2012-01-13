-Avrupalılar 42 yaşına kadar genç hissediyor BRÜKSEL (A.A) - 13.01.2012 - Avrupa Birliğine üye 27 ülkenin ortalamasına göre Avrupalılar 42 yaşına kadar genç, 64 yaşından sonra yaşlı hissediyor. Avrupa Birliğinin resmi anket kurumu Eurobarometre'nin yaptığı kamuoyu yoklamasında "yaşlılık ve gençlik kavramlarının" cinsiyet, yaş ve ülkelere göre farklılık gösterdiğini ortaya koydu. Örneğin Hollanda'da 70 yaşındakiler, Slovakya'da ise 58 yaşındakiler yaşlı olarak kabul ediliyor. Portekiz ve İsveçlilere göre 37 yaşına kadar, Kıbrıslılara ve Yunanlara göre ise 50 yaşına kadar "genç kalınıyor". Avrupalı kadınlar yaşlılığın 65'ten, erkekler ise 62 yaşından sonra başladığını belirtiyor. 15-24 yaşındakilere göre 59 yaşında, 55 yaşın üzerindekilere göre 67'den sonra kişi "yaşlı oluyor". Katılımcıların yüzde 60'ından fazlası emeklilikten sonra çalışılmasına izin verilmesi gerektiğini savunurken, üçte biri daha fazla çalışmak istiyor. 26 binden fazla kişinin katıldığı kamouoyu yoklamasına göre, Avrupalıların yüzde 71'i Avrupa toplumunun yaşlandığının bilincinde, ancak sadece yüzde 42'si bundan endişe duyuyor.