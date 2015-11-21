Avrupalı Türkler memleketten vazgeçti

Geçen yıl Türkiye'ye 2,7 milyon Avrupalı Türk turist gelirken, bu rakam 2015'te 1,9 milyona geriledi. Yaklaşık 800 bin Avrupalı Türk turist bu sene Türkiye'ye gelmezken harcamaları da son 5 yıl içinde ilk kez 1000 Euro’nun altına düştü.

Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın (TAVAK) hazırladığı "Avrupalı Türklere Yönelik Turizm Araştırması"na göre geçen yıl Türkiye'ye 2,7 milyon Avrupalı Türk turist gelirken, bu rakam bu yıl 1,9 milyona geriledi. TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen tarafından, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'da yaşayan bin 450 kişiyle yapılan görüşmelerin ardından hazırlanan "turizm araştırması"nın sonuçlarına göre, Avrupalı Türk turistler, 2014 yılına göre bu yıl Türkiye'yi tatil için daha az tercih etti.

2012 seviyesine geriledi

Geçen yıl Avrupa'dan Türkiye'ye gelen Türk sayısı 2,7 milyona ulaşırken, 2015 yılında bu rakam 1,9 milyona düşerek 2012 yılı seviyesine geriledi. Bununla birlikte Türk turistlerin harcamaları da son 5 yıl içinde ilk kez bin Euro’nun altına inerek 980 Euro’da kaldı. Bu düşüşün, Avrupalı Türklerin Türkiye'de geçirdikleri gün sayısının kısalmasından kaynaklandığı, Türklerin Türkiye'de artık 4 hafta yerine 24 gün kalmayı tercih ettiği anlatıldı.

İşsizlik oranı yüzde 32’ye çıktı

Avrupalı Türklerin, artık yavaş yavaş tatillerini başka ülkelerde geçirmeyi tercih etmeye başladığına işaret edilen araştırmada, şunlar kaydedildi: "Özellikle 35 yaşına kadar olan genç Türkler, tatilleri için başka yerleri tercih etmekteler. Avrupa'da yaşayan ve yaş ortalaması yüksek olan Türkler, özellikle emekliler, ekonomik açıdan çektikleri sıkıntılar nedeniyle tatillerini azaltmak zorunda kalmıştırlar. Yalnız Almanya'daki Türklerin yüzde 4'ü fakirlik sınırının altında yaşarken, işsizlik oranları yüzde 32'ye çıkmış bulunmakta. Bu açıdan yaşlı nesil, tatil yapmayı fazla planlamamaktadır. Bunun dışında belirli bir kitle, tatillerinin yarısını Türkiye'de, kalanını da Almanya'da geçirmektedirler." Araştırmada, Türkiye'ye gelen Avrupalı Türklerin artık akrabalarını ziyarete fazla zaman harcamadığı, bunun yerine Bodrum, Antalya, Marmaris ve Çeşme gibi yerlere gittiği aktarıldı. Türk turistlerin en gözde tatil noktasının ise İstanbul olduğu belirtildi.

AB sınırları içinde 5.4 milyon Türk yaşıyor

TAVAK'ın 2015 yılı araştırmasında, 508 milyon nüfuslu 28 ülkeli Avrupa Birliği (AB) sınırları içerisinde yaklaşık 5 milyon 400 bin Türk'ün yaşadığına vurgu yapıldı. Bu sayının yüzde 40'ının üzerinde bir kitlenin tatillerini Türkiye'de geçirmek için geldiğine dikkat çekilen araştırmada, Avrupa'dan gelen Türklerin, özellikle İstanbul'da alışveriş yaptığı, eğlence merkezlerinde para harcadığı aktarıldı.