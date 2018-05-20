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Avrupalı Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan için Saraybosna'ya akın etti (2)

ERDOĞAN, BAKİR İZZETBEGOVİC İLE BİR ARAYA GELDİ Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile bir araya geldi

20 Mayıs 2018 17:12

ERDOĞAN, BAKİR İZZETBEGOVİC İLE BİR ARAYA GELDİ
Bosna Hersek\'in başkenti Saraybosna\'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde İzzetbegovic ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İzzetbegovic, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.
Bu arada Erdoğan\'ı, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde çok sayıda Boşnak ve Türk, ellerindeki Türk ve Bosna Hersek bayraklarla karşıladı.

Gurbet GÖKÇE- Enver ALAS- Özgür Deniz KAYA- Can EROK/SARAYBOSNA, (DHA)

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