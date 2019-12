-AVRUPALI, TÜRK TURİSTİ SEVDİ ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - Uzak doğulu, Arap ve Amerikalılara göre yaklaşık 4 kat fazla harcama yapan Türk turistlerin, Avrupalı tur operatörlerinin yeni gözdesi haline geldiği bildirildi. Tur Operatörleri Platformu sözcüsü Cem Polatoğlu yaptığı açıklamada, son yıllarda turistik amaçlı yurt dışına çıkışlarda önemli artış yaşandığını söyledi. Türk turistlerin genellikle Avrupa ülkelerini tercih ettiğini anlatan Polatoğlu, şöyle konuştu: ''Avrupa ülkeleri, ekonomik krizde ortalama Avrupalı turiste göre 4 kat daha fazla para harcayan Türk turistinin kıymetini geç de olsa anladı. En çok gezen turist sayısında Almanlar'ın ardından İngiliz ve Fransızların başı çekmesine rağmen kişi başı en çok para harcayan turist sıralamasında Avrupalıların çok önünde bulunan Türkler, uzak doğulular, Araplar ve Amerikalılardan sonra 4. sırada yer alıyor.'' -KİŞİ BAŞI 2 BİN-2 BİN 500 AVRO HARCAMA- Türk turistlerin haftalık turlarda kişi başı ortalama, 2 bin-2 bin 500 Avro harcadığını bildiren Polatoğlu, 3 gecelik konaklamalarda ise bu rakamın bin-bin 200 Avro'ya düştüğünü söyledi. Geçmiş yıllarda vize zorlukları ve gereksiz evraklarla Türk turistlere adeta ''işkence'' yaşatıldığını savunan Polatoğlu, şunları kaydetti: ''Geçmiş yıllarda bir kaç grup kapalım diye Avrupalı tur operatörlerinin kapısında yatardık. Şimdi işler değişti, Türk turistin ülkelerine gelmemesi için her türlü zorluğu çıkartan Avrupa ülkeleri şimdi Türk turistin peşinde. Geçmişte Avrupalı tur operatörlerinin kapısını aşındıran Türk turizmcinin kapısı, bugünlerde kendi ülkelerine Türk turist çekmek amacı ile gelen Avrupalı tur operatörleri tarafından aşındırılıyor. Her gün İspanyol, Fransız, Alman, İtalyan ve Yunan seyahat acentaları kapımızı çalıyor. 35 yıllık turizmciyim, böyle güzel günler hiç yaşamadım.'' -1 MİLYON 750 BİN TÜRK TURİST- Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Avrupalı turist sayısında önemli oranda düşüş yaşandığına da dikkati çeken Polatoğlu, son yıllarda özellikle yapılan ikili görüşmeler ve vize muafiyetleri gibi kolaylıklar nedeniyle, Türk turistlerin daha çok seyahat etmeye başladığını söyledi. Türk turist sayısının her yıl belirli oranlarda yükseldiğini belirten Polatoğlu, geçen yıl Türkiye'den Avrupa ülkelerine, acenteler aracılığıyla 1 milyon 750 bin turistin gittiğini anlattı. Bu yıl bu rakamda yüzde 15'lik artış beklediklerini belirten Polatoğlu, ''Türk turistler Avrupalı'nın yeni gözdesi'' dedi. -429 AVRO'YA 8 GÜNLÜK İTALYA- Polatoğlu, Türk turistlerin sayısının artışında vize kolaylıklarının yanında, önceki yıllara göre uçak fiyatlarındaki yarı yarıya düşünün, otel indirimlerinin ve Avro'daki düşüşün de etkili olduğunu bildirdi. Polatoğlu, ''Geçen yıl 8 günlük Roma, Floransa ve Vedenik'i kapsayan İtalya turları 850 Avro iken bu yıl bu rakamlar her şey dahil 429 Avro'ya kadar geriledi'' dedi. Türk turist sayısında artış yaşanmasına karşın Avrupalı turistlerin yurt dışına çıkışlarının da önemli oranda azaldığını ifade eden Polatoğlu, Yunanistan ve İspanya'dan yurt dışına çıkışlarda yüzde 50 civarında, Almanya'da ise yüzde 40 oranında azalma olduğunu söyledi.