-Avrupalı turist Türkiye'den vazgeçmedi ANKARA (A.A) - 03.12.2011 - Türkiye Avrupalı turistler için gözde ülke olmaya devam ediyor. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde ''Arap Baharı'' olarak adlandırılan karışıklıklar bu bölgelerden Türkiye'ye gelen turist sayısında bir miktar azalmaya yol açmasına rağmen, borç kriziyle uğraşan Avrupalılar Türkiye'den vazgeçmedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası geçici verilerinden yapılan derlemeye göre, yılın 10 ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı 2010 yılı Ocak-Ekim dönemine göre yüzde 10,36 arttı. Almanya'dan ABD'ye, Yeni Zelanda'dan Meksika'ya, Hindistan'dan Afrika ülkelerine kadar onlarca ülkeden turist çeken Türkiye'yi yılın 10 ayında (Ocak-Ekim dönemi) 28 milyon 665 bin 52 kişi ziyaret ederken, bu miktarın yüzde 58,41'ini Avrupa ülkelerinden gelen kişiler oluşturdu. Söz konusu dönemde Avrupa'dan gelen turist sayısı ortalama yüzde 9,61 artış gösterirdi. Ülke bazında bakıldığında Avrupa kıtasından sadece İngiltere, İspanya, İzlanda, Portekiz ve Estonya'dan gelen turist sayısında bir miktar azalma oldu. -En çok Almanlar ve Ruslar geldi- Ülkelere göre yabancı ziyaretçi sayılarına bakıldığı zaman 2011 Ocak-Ekim döneminde Türkiye'ye gelen turistlerde ilk sırayı Almanya, ikinci sırayı Rusya Federasyonu, üçüncü sırayı İngiltere, dördüncü sırayı ise İran aldı. Söz konusu dönemde Almanya'dan 4 milyon 400 bin 64 kişi, Rusya Federasyonundan 3 milyon 364 bin 387 kişi, İngiltere'den 2 milyon 484 bin 618 kişi ve İran'dan 1 milyon 662 bin 481 kişi geldi. -İsrail'den gelen turist sayısında yüzde 27,19 azalma- Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi gerilim bu ülkeden Türkiye'ye gelen turist sayısında azalmaya neden oldu. Yılın 10 ayında gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,19 azaldı. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye'ye 70 bin 728 İsrailli gelirken, aynı sayı geçen yılın aynı döneminde 97 bin 140 olmuştu. -Bangladeşliler Türkiye'yi keşfetti Oransal artışlara bakıldığı zaman ise geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde Bangladeş'ten gelen turist sayısı yüzde 187,95 artarak bin 867 kişiden 5 bin 376 kişiye yükseldi. -Yabancının gözde şehri Antalya- Ocak-Ekim dönemine Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapıları sırasıyla Antalya, İstanbul, Muğla, Edirne ve İzmir oldu. Söz konusu dönemde Antalya'dan 10 milyon 51 bin 43, İstanbul'dan 6 milyon 911 bin 746, Muğla'dan 3 milyon 53 bin 299, Edirne'den 2 milyon 344 bin 70, İzmir'den de 1 milyon 272 bin 580 yabancı giriş yaptı.