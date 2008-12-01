Avrupalı sosyalistlerden Türkiye'ye AB desteği

* Avrupa Sosyalist Partisi (PES), 2009 haziranında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde İspanya'nın başkenti Madrid'deki toplantıda yayımladığı manifestoda, "AB'ye katılımına doğru Türkiye ile müzakere sürecini destekliyoruz" açıklamasında bulundu.



* Türkiye AB üyesi olmadığından, PES içinde yer alan CHP ve DTP tam üye olmayıp "dernek üyesi" sıfatıyla toplantılara katılıyor. Madrid'deki toplantılarda DTP, Genel Başkanı Ahmet Türk ve beraberindeki bir heyetle CHP de AB Temsilcisi Kader Sevinç ile temsil ediliyor.



Tüm PES üyelerinin destek verdiği belirtilen manifestoda, Türkiye'nin AB'ye üyelik için yürüttüğü müzakerelerin açık kriterlere dayandığı ve bu kriterleri yerine getiren Ankara'nın AB üyesi olmasının desteklendiği ifade edildi.



Küresel mali krize karşı sosyalist bir ekonomi programı ortaya koymanın gerekliliğinin altının çizildiği manifestoya göre, Avrupalı seçmenler, haziran ayındaki seçimlerde, "ilerici, Avrupalıları endişelendiren meseleleri çözmek için üye devletlerin kurumları ile vatandaşların birlikte çalıştığı bir Avrupa" ile "ülkelerin geleceğini piyasanın ellerine bırakan, muhafazakar bir Avrupa" arasında seçim yapmak zorunda kalacak.



PES, istihdam yaratmak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için yeni bir sosyal Avrupa stratejisi geliştirileceğini, bunun 2020 yılına kadar 10 milyon kişiye iş imkanı sunacağını savundu.



2 gün sürecek PES toplantılarına evsahipliği yapan İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) lideri ve İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero da yaptığı konuşmada, "sosyal güvenliğin kalıcılığını garanti etmek, ekonomik büyüme ve istikrarı sağlamak ve istihdam yaratmak" için AB'nin bir anlaşma sağlamasının zorunlu olduğunu belirtti.





