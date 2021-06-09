Avrupalı siyasetçiler ve aktivistlerden ortak mektup: Kürtaja karşı tüm yasal engeller kaldırılmalı

Belçika Başbakanı Alexander de Croo dahil olmak üzere 29 siyasetçi ile sağlık ve kadın hakları aktivistleri, ortak bir açık mektuba imza atarak kürtaja karşı tüm yasal engellerin kaldırılmasını talep etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, kürtaja yönelik tüm yasal bariyerlerin kaldırılmasını talep eden açık mektuba Fransa, Kanada ve Norveç'in cinsiyet ve eşitlik bakanları, Hollanda ve İsveç'in kalkınma bakanları imza attı.

Mektupta, kadınların güvenli ve yasal bir şekilde kürtaj olma hakkının yanlış bilgilendirme ve saldırılarla elinden alındığı belirtildi. Pandemi döneminde kapanan tüm kürtaj kliniklerinin açılması talep edildi.

İmzacılar, kürtajın temel bir sağlık hizmeti olarak kabul edilmesi ve küresel anlamda "gerçeklere dayalı ve tarafsız bilgilendirme kampanyası" yapılmasını talep etti.

Mektupta şu ifadeler yer aldı: "Şu an dünyanın pek çok yerinde kadınlar ve kızların düzenli olarak cinsel ve üreme haklarına erişimleri kısıtlanıyor. Covid-19'un özellikle kadınların ekonomik güçlenmesine etkisiyle birlikte artan cinsel ve cinsiyet temelli şiddet, cinsiyet eşitliğini sağlamayı hiç olmadığı kadar zorunlu kılıyor"