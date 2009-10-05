Avrupalı pilotlar eyleme hazırlanıyor

Avrupa genelindeki havayolu şirketlerinde çalışan pilotlar, uzun çalışma saatlerinin "hayatları tehlikeye attığı" gerekçesiyle protesto gösterileri düzenliyor.

İngiltere'de pilotlar grev veya eylem yapamıyor

Avrupa havacılık sendikaları, kaç saat süreyle uçuş yapabileceklerini düzenleyen mevcut kuralların güvenliğe aykırı olduğunu, kazaların yüzde 15'inin aşırı yorgunluktan kaynaklandığını söyledi.

Ancak Avrupa Havacılık Güvenliği Kurumu konuyla ilgili bilimsel bir rapor hazırlatmayı düşündüklerini açıkladı.

İngiltere'de ise pilotların grev ve eylem yapması yasak olduğu için herhangi bir gösteri düzenlenmeyecek.

İngiltere'deki pilotlar bugün ancak kıta Avrupasındaki başlıca havaalanlarında görevli iseler, 35 ülkeden meslektaşlarının eylemlerine katılabiliyor.

Eylem ve gösterilerin uçuşlarda bir aksamaya yol açıp açmayacağı ise netleşmiş değil.

Yolcuların [hayatlarının] ne şekilde korunacağını belirleyecek bir an yaşıyoruz.

Jim McAuslan, İngiliz Havayolu Pilotları Birliği

Pilotlar ve diğer havayolu çalışanları, havacılık sektöründe maliyetleri azaltma çabaları yüzünden kendi çalışma koşullarının da kötüleştiğini söylüyor.

Çalışma saatleri



İngiliz Havayolu Pilotları Birliği (BALPA), Avrupa genelinde protestocuların iki milyon broşür dağıtacaklarını açıkladı.

Birlik başkanı Jim McAuslan, AB'nin çalışma koşullarını 2012 yılına kadar standart hale getirme girişimlerinin pilotlar üzerinde daha fazla baskı oluşturacağını söylüyor.

Jim McAuslan, BBC'ye yaptığı açıklamada, AB hukukunun bir pilotun günde 14 saate kadar çalışabileceğini söylemesine rağmen, bilim insanlarının bu sürenin 13 saati aşmaması gerektiğini söylediklerini vurguladı.