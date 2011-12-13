Avrupalı parlamenterler İngiltere'ye öfkeli

T24 - Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, İngiltere'nin birliğin mali yapısıyla ilgili değişiklik önerilerini veto etmesinin euronun kurtarılması konusunda bir uzlaşmaya varılmasını imkansız hale getirdiğini söyledi.



Barroso, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın mali hizmetler konusundaki taleplerinin Avrupa Birliği tek pazarını tehdit ettiğini belirtti. BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:



Bazı Avrupa Parlamentosu milletvekilleri de İngiltere'yi "Avrupa dayanışmasını" sekteye uğratmakla suçladı.



Jose Manuel Barroso, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, İngiltere ile uzlaşmaya varmak için elinden geleni yaptığını ancak Başbakan Cameron'ın mali hizmetlere ilişkin özel protokolde ısrar etmesinin bunu imkansız kıldığını ifade etti.





Mali istikrar



Barroso, bununla birlikte İngiltere dışındaki Avrupa Birliği üyelerinin mali istikrar için birlikte çalışmaları gerektiğini vurguladı.



AB Komisyonu Başkanı, bunun sadece kemer sıkma önlemleriyle değil, büyüme ve istihdama yatırımla sağlanması gerektiğini belirtti.



BBC muhabiri Imogen Foulkes'a göre, Barroso İngiltere'yle ilgili açıklamalarında diplomatik nezaket sınırları içinde kalmaya özen gösterdi.



Zira, Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyeleri, İngiltere'yi Avrupalı ortaklarına karşı sorumsuz davranmakla, İngiltere Başbakanı'nı da ülkesini yalnızlaştırmakla suçladılar.



Bir Belçikalı parlamento üyesi de, İngiltere'ye tepkisini ortaya koymak için konuşmasını İngilizce yapmaktan vazgeçti.







