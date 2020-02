“Avrupalı parlamenterler, hükümetten somut adımlar bekliyor”

T24 Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yaptığı temasların ardından Avrupalı parlamenterlerin, hükümetten somut adımlar beklediğini söyledi. Özdemir, “Bu anlamda somut ve gerçekçi adımlar atılmadığı sürece her iki taraf için de ilişkilerin önünün açılmasının zor olacağı izlenimini edindik” dedi.

Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkan Yardımcısı CHP İstanbul Milletvekili Özdemir, AP Türkiye Raportörü başta olmak üzere yirmi beşin üzerinde AP’li parlamenter ile bir araya geldi. Strasbourg’a giden heyette Özdemir’in yanı sıra Türkiye-AB KPK Eş Başkanı İsmail Karayel, KPK TBMM Kanadı Eş Başkan Yardımcısı Sibel Özdemir ile vekaleten Başkanlık Divanında yer alan Komisyon üyesi Arzu Erdem de yer aldı. Özdemir, 4 gün süren görüşmelere ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Bizler TBMM AB Uyum Komisyonu ve Türkiye-AB KPK TBMM Kanadı Başkanlık Divanı üyeleri olarak buraya geldik. Yoğun geçen görüşmelerimizin temelini AP 2018 Türkiye Raporu taslağı oluşturdu. Bunun dışında Türkiye’nin AB’ye katılım süreci, üyelik müzakereleri, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi diğer konular da gündeme geldi.

"Rapor yapıcı ve motive edici hale getirilmeli"

“AB çıpası bizim için çok önemli. Türkiye-AB ilişkilerinin sürdürülmesi ve siyasi kriterlerde adımlar atılmasını sağlamaya dönük görüşmelerin yapılmasına dönük mesajlar verdik. Bizim buradaki, AP’deki temel amacımız taslak raporda da altı çizilen reform sürecinin tekrar başlamasına yönelik motive edici adımların atılmasını sağlamlamak. CHP olarak bizim de çok hassas olduğumuz hukukun üstünlüğü, temel insan hakları, yargı sistemindeki sıkıntılar, güçler ayrılığı ilkesi, uzun tutukluluk, medya bağımsızlığı ve Kopenhag siyasi kriterlerinden ulaştığımız noktasında reform sürecinin başlaması için raporun çok daha yapıcı ve motive edici bir hale getirilmesidir.

"Ancak taslak raporun bizim için en önemli kısmı üyelik müzakerelerinin askıya alınması yani ‘suspension’ kavramı. İlişkilerin askıya alınması teklifinin kesinlikle orantısız bir politika olacağını mevkidaşlarımız ile paylaştık. Müzakere sürecinin askıya alınmasının her iki tarafın da yararına bir adım olmayacağını paylaştık.Bizim beklentimizin üyelik müzakerelerinin devam etmesi, yargının bağımsızlığı ve temel hakların güvence altına alınması (23. fasıl) ve adalet, özgürlük ve güvenliği (24. fasıl) içeren fasılların açılması gerektiğini söyledik. Fakat burada bir çok önergenin taslak raporun kendisinden uzak olduğuna, AP seçimleri öncesinde kendi iç politikalarına dönük konuları gündeme getirmelerine ve üyelik sürecimizi daha da zor bir duruma düşürecek olan önergelere şahit olduk.

"Seçim süreçlerine araç edilmemeli"

“Şu an Avrupalı parlamenterlerde çok farklı görüşler olduğunu, Türkiye’den hükümetten somut adımlar beklendiğini gözlemledik. Bu anlamda somut ve gerçekçi adımlar atılmadığı sürece her iki taraf için de ilişkilerin önünün açılmasının zor olacağı izlenimini edindik. Türkiye-AB üyelik sürecinin her iki taraf için de seçim süreçlerine araç edilmemesi gerektiğini, hükümetin Reform Eylem Grubu toplantıları ile gündemine aldığı alanlarda somut adımlar atması gerektiğini, hızla bir reform sürecinin başlaması gerektiğini ve bunun için de AP İlerleme Raporunun yapıcı katkı ve motivasyonunun önemi vurguladım.”