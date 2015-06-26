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Dünya
Deutsche Welle

'Avrupalı olarak anılmayı hak etmiyorsunuz'

Mülteci krizi Avrupa Birliği'nde çatlağa yol açtı. İtalya Başbakanı Matteo Renzi, mültecilere karşı çıkan AB liderlerini sert ifadelerle eleştirdi.

26 Haziran 2015 11:27


AB'ye üye 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, dün Brüksel'de mülteci krizini görüştü. AB Komisyonu halen İtalya ve Yunanistan'da bulunan 40 bin mültecinin bir kota planı çerçevesinde tüm üye ülkelere dağıtılması önerisini geçen ay gündeme getirmişti. Ancak tepki üzerine kotadan vazgeçildi. Bunun yerine gönüllülük esasına dayanan bir formülde karar kılındı.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, toplantıda mülteci kotasına karşı çıkan AB liderlerini sert ifadelerle eleştirdi. Renzi, "Eğer 40 bin kişi konusunda anlaşamıyorsanız Avrupalı olarak anılmayı da hak etmiyorsunuz" dedi. Renzi, "Eğer Avrupa fikrinden anladığınız buysa Avrupa sizin olsun. Ya dayanışmanın hakkını verin ya da vaktimizi almayın" dedi.

Doğu Avrupa ülkeleri mülteci istemiyor

Doğu Avrupa ülkeleri AB Komisyonu'nun kota planına karşı çıkıyordu. Slovakya'nın başkenti Bratislava'da geçen hafta sonunda düzenlenen protesto gösterisine binlerce kişi katılmış, göstericiler polisle çatışmıştı.

Višegrad Grubu olarak da bilinen Orta Avrupa ülkeleri Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya, yaptıkları bir ortak açıklamayla AB Komisyonu'nun önerisini desteklemediklerini vurgulamışlardı.

İtalya, Yunanistan, Macaristan, Almanya, Avusturya ve İsveç mültecilerin AB geneline dağıtılmasını savunuyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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