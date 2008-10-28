Avrupalı liderler ekonomik krizi görüşecek

İngiltere Başbakanı Gordon Brown ekonomik kriz hakkında bu hafta, Alman ve Fransız liderlerle görüşmeye hazırlanıyor. Brown’ın bugün Paris’e giderek Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’yla, Perşembe günü de Londra’da Almanya Başbakanı Angela Merkel’le bir araya geleceği açıklandı.Bu görüşmeler, önde gelen sanayi ülkelerinin mali piyasalarda istikrarı sağlama çalışmaları arasında yer alıyor.Faizleri düşürme de ekonomik istikrarı sağlamak için alınacak önlemlerden biri. Avrupa ve Amerika Merkez Bankaları’nın temel faiz oranlarında yeniden indirime gitmeleri bekleniyor. Amerika Merkez Bankası’nın bugün başlayacak iki günlük toplantısının sonunda faizleri yeniden düşürebileceği bildiriliyor.Japonya Başbakanı, hükümetinin hisse senetleri düşen bankalara daha fazla fon aktaracağını açıkladı. Amerikan hazinesi de banka senetlerini satın alma programına dün başladı. Ancak önlemler, dünya borsalarını yatıştırmaya yetmedi.Tokyo borsasının Nikkei endeksi dün de yüzde altı oranında gerileyerek, son 26 yılın en düşük düzeyine indi. Hong Kong borsası yüzde 13 düştü.New York borsasında ise Dow Jones endeksi bütün gün dalgalandıktan sonra günü 203 puan düşüşle kapadı. Avrupa borsaları ise dün farklı bir seyir izledi.

Başbakan Brown, işverenlere hitaben yaptığı konuşmada ekonomiyi canlandırmak için borçlanmanın "sorumluluk sahibi" bir hareket olduğunu söyledi.

Muhalefet partileri ise borç düzeyinin yeterince yüksek olduğunu belirterek, hükümeti eleştirmişlerdi.

Önde gelen iktisatçılar da hükümetin harcama planlarını eleştirmiş ve vergi indirimlerinin daha akıllıca bir politika olacağını kaydetti.

Bir gazeteye ortak mektup gönderen bir grup iktisatçı, kamu harcamalarını artırmanın yanlış bir politika olacağı uyarısında bulundu.

Bu iktisatçılar kamu harcamalarının kaynakların yanlış dağılımı riskini beraberinde getireceğini, ayrıca özel sektörün toparlanmasına engel olabileceğini savunuyor.

Kendi kuralını çiğniyor

Başbakan Brown, 1997 yılında Maliye Bakanı olduğunda borçlanmanın milli gelirin %40'ından fazla olamayacağını belirten bir kural koymuştu.

Ancak Ağustos ayında İngiltere'de net borç %43,3'e, yani 973 milyar dolara çıktı.

Başbakan Brown, Londra'daki konuşmasında "insanlara zor günlerinde yardım etmek için" ekonomiyi canlandırmak gerektiğini belirtti.

Brown ekonomi canlanıp vergi gelirleri arttığı zaman, borçlanmanın milli gelire oranının da azalacağını söyledi.

Geçen hafta açıklanan rakamlara göre İngiltere ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 küçüldü.

İngiltere ekonomisi 16 yıldır ilk kez küçülüyor.

Ana muhalefetteki Muhafazakâr Parti ise borç düzeylerinin geçtiğimiz yıllarda sorumsuzca yüksek tutulduğunu ve bu nedenle İngiltere'nin resesyona hazırlıksız yakalandığını savunuyor.