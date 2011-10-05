-Avrupalı karar almakta geç kaldı KİEL (A.A) - 05.10.2011 - Almanya'nın Kiel kentinde Global Ekonomi Sempozyumuna katılan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Başbakan Yardımcısı Babacan, Türkiye kadar güçlü bir hükümetin Avrupa'nın pek çok ülkesinde bulunmadığını ifade ederek, "Sorunlar belli, fakat çözümleri gerçekleştirebilecek güçte yönetim maalesef Avrupa'nın başka birçok ülkesinde yok" dedi. Temmuz ayının ortalarında bu olabileceklere işaret ettiklerini ve riskleri gördüklerini belirten Babacan, "Sorunlara işaret ediyorduk ve bu sorunlar çözülmezse, adımlar atılmazsa problemlerin büyüyeceğini söylemiştik. Avrupalılar karar almakta geç kaldılar. Bugüne kadar aldıkları kararlar yeteri kadar güçlü karalar olmadı, dolayısıyla bu problemler devam ediyor. Gün gelir, akıllar başa gelir. Bu iş gerçekten büyük adımların ve tedbirlerin alınmasını gerektiriyor. Bunların hiçbirisi çözülmeyecek sorunlar değil. Bizimki kadar güçlü, bizimki kadar güçlü iradeye sahip kararlı bir hükümet Avrupa'da olsa o ülkenin sorunları hızlı bir biçimde çözümlenir. Çözümler belli fakat bu çözümleri gerçekleştirebilecek güçte yönetim maalesef Avrupa'nın başka birçok çok ülkesinde yok" dedi.