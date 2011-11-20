Avrupalı iş için Türkiye'nin kapısına dayandı

T24 - Türkiye, krizin pençesindeki Avrupalılar için umut kapısı haline geldi. Üniversiteden yeni mezun gençler yanında orta ve üst düzey yöneticiler de iş için Türkiye'nin kapısını çalıyor. İnsan kaynakları firmalarına her ay bu ülkelerden ortalama 100 CV geliyor.



ABD’de eğitim aldı. Yunanistan’da izolasyon alanında faaliyet gösteren şirketi vardı. Kriz nedeniyle Yunanistan’da işler durunca şansını Türkiye’de denemeye karar verdi. Bunun için CV’sini Türkiye’deki bir insan kaynakları şirketine gönderdi. İsteği inşaat sektöründe deneyimli olduğu bu konu üzerinde çalışmak.



65 yaşındaki Yunanlı işadamının Türkiye’deki bir insan kaynaklarına gönderdiği CV krizle boğuşan Avrupa ülkelerden gelen CV’lerden sadece bir tanesi.



Türkiye, son bir yılda krizin pençesindeki Avrupa ülkelerinde yaşayan ve işsiz kalan kesim için umut kapısı haline geldi. Üniversiteden yeni mezun gençler yanında orta ve üst düzey yöneticiler de iş bulabilmek için Türkiye’nin kapısını çalmaya başladı. Bu da insan kaynakları şirketlerine Avrupa ülkelerinden gelen CV’lerin artmasına neden oldu. İnsan kaynakları şirketlerine kriz öncesinde ayda 20-30 yabancı CV gelirken, bugün sayı ayda 100’e çıkmış durumda. Özellikle Yunanistan ve İtalya’dan gelen CV’lerde ciddi artış var. Bu ülkeleri Polonya, Bulgaristan ve diğer Balkan ülkeleri takip ediyor.



Avrupa’da yaşanan kriz sonrasında kendilerine gelen CV sayısında artış yaşandığına dikkat çeken HRM Danışmanlık Kurucu Ortağı Aylin Coşkunoğlu Nazlıaka, “Özellikle Yunanistan’ın yaşadığı krizle birlikte 6 ay önce başlayan bu hareketlilik son aylarda İtalya’da yaşanan krizin etkileri ile daha da arttı. Son dönemde sayıdan ziyade ülke sayısı çeşitlendi. Yunanistan’ın yanına İtalya, Polonya, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkeler de eklendi” dedi.

Yöneticilerden gelen CV’ler arttı



Uzman ve daha alt kesimde çalışanlar için Türkçe bilme zorunluluğu olduğu için CV başvurularının ağırlıklı orta ve üst düzey yönetici olduğunu kaydeden Nazlıaka, şunları söyledi: “Örneğin önceki gün İtalya’dan bir CV aldık. Kendisi tekstil sektöründe çalışmak isteyen bir üst düzey yönetici. Orta ve üst düzey yöneticilerin başka ülkelerde iş bulma şansı daha yüksek. Çünkü daha alt kadroda ve uzman olarak çalışmak isteyenler için Türkçe bilme şartı isteniyor. Bu nedenle başvurular yönetici alanında yoğunlaşıyor.”



Alexmander Man Mind Danışmanlık ortaklarından Oya Kozlu da İtalya ve Yunanistan’dan gelen talebin arttığını doğruluyor ve ekliyor: “Avrupa’da kriz yaşayan ülkelerden gelen CV’ler arasında oldukça ilginç örnekler de var. Örneğin bir iki CV var ki gönderenler 60-65 yaşında. Artık emeklilik çağı gelmiş ama çalışmak zorunda kişiler. Kendi ülkesinde ya yönetici olarak ya da kendi işini yapmış. İşi batmış. Gayet eğitimli bu kişiler bile CV gönderebiliyor. Bu Avrupa ülkelerinin durumunu göstermek açısından ilginç örnekler.”

Avrupalılar kariyer sitelerine hücum etti



Yunanistan’la başlayan, İtalya’ya sıçrayan ve Fransa’nın da adının geçmeye başladığı ekonomik kriz, Avrupalıları kariyer sitelerine hücum ettirdi. İnternet kullanıcı verilerini toplayan comScore’un son yaptığı araştırmaya göre ağustos-ekim arasında Avrupa’da kariyer siteleri yaklaşık yüzde 30 daha fazla tıklandı. Avrupa ülkelerinde ağustosta 85 milyon kişi kariyer sitelerine girerken, eylülde 108.4 milyon kişi bu siteleri tıkladı. Alt kategorilerdeki artışlarda ise eğitim kısmı dikkat çekiyor. Eğitime ihtiyaç duyanların tıklama oranı ise yüzde 28 arttı. Tıklanma oranı en çok artan kategori ise yüzde 21 ile ‘iş arama’ kategorisi oldu.



Site bazında ise en çok Monster sitesi ziyaret edildi. Monster’a bir ayda 9.4 milyon kişi girdi. İkinci sırada yüzde 39 ziyaret artışı ile 8.3 milyon kişiye ulaşan Indeed.com geldi. Üçüncü sırayı yaklaşık 7 milyon tık ile Jobrapido alırken, dördüncü sırayı bir Fransız sitesi kaptı.