Avrupalı hayvan hakları destekçileri İstanbul'daydı

Kurban Bayramı’nda yapılan tüm uyarılara rağmen bazı semtlerde yine bildik görüntüler vardı.



Bayramın ilk gününde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kurban kesim yerlerindeydi. Büyük kesim yerlerinde yoğunluk yaşandı. Belediyelerin tahsis ettiği bazı kesim alanlarında hijiyen koşulları yerine getirilemedi. Yasaklara ve tüm uyarılara rağmen yine otoyol kenarlarında kesim yapanlar vardı. İstanbul’daki kurban kesim yerleri bu yıl ilk kez Avrupalı sivil toplum örgütleri tarafından incelendi. Heyet, gördüğü manzaradan mennun olmadı.



İstanbul’da belediyelerin belirlediği kurban kesim yerleri sabah erken saatlerde dolmaya başladı. Ankara’da tüm belediyeler, kurban satışı ve kesim için ayrı ayrı yerler belirledi. Ancak yasaklara ve uyarılara rağmen yine bildik görüntüler vardı.



Özellikle ana cadde ve sokaklarda önceki yıllarda gözlenen olumsuz görüntülerin engellenmesi amacıyla belirlenen merkezler dışında kesim yapanlara ceza uygulandı. Vatandaşların şikayeti ise temiz olmayan mekanlardı. Uzmanların uyarılarına rağmen kurban kesimi çocuklara da izlettirildi.



Avrupalı bazı sivil toplum örgütü temsilcileri de kurban bayramındaki kesim şeklini görmek için İstanbul’daydı.



Fransa, Belçika ve İngiltere’de örgütlü Hayvan Refahı Örgütü (Animale Welfare Organization) üyesi Christine Hafner hayvanların devletin gösterdiği yerlerde kesilmesi gerektiğini belirterek “Çocuklar açısından da benim açımdan da kötü bir manzara. Burada bir veteriner hekim yok. Burada kesim yapılmaması lazım. Biz buradaki gördüklerimizi bir rapor haline getireceğiz Avrupa Komisyonu’na ve Türk hükümetine göndereceğiz.”



Hafner “Hayvanı keserken birden yere düşürdüler. Hayvan ayağa kalkmaya çalıştı ama yerler kaygan olduğu için kalkamadı. Bana göre hayvan çok acı çekti. Kesim belki İslami şartlara uygundu ama sağlık şartlarına uygun değildi” dedi. Hayvanların barındırıldığı yerlerin çok kirli olduğunu vurgulayan Hafner, hayvanların kaldığı yerde kesim yapılmasını da çok ilginç bulduğunu belirtti.



Veteriner Hekimler Odası ve vatandaşlar ise yetkilileri suçluyor. Veteriner Hekimler Odası Başkanı Tahsin Yeşildere, “Yetkililerin tam anlamıyla önlem almadıklarını gördük. Kendi gösterdikleri yerde bile ulgun kesim olmadığını gördük.” dedi

