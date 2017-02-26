Avrupalı gazetecilerden Merkel'e 111 bin imzalı dilekçe: Türkiye’de ifade özgürlüğü ciddi tehdit altında

Uluslararası Af Örgütü, Rotterdam’daki Türkiye Konsolosluğu ve Lahey Türkiye Büyükelçiliği önünde Türkiye’de "gazetecilere uygulanan baskıyı" protesto etti. PEN’in Almanya şubesi, Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü de Başbakan Angela Merkel’e "Türkiye’de ifade özgürlüğünün ciddi tehdit altında olduğunu" belirten 111 bin imzalı dilekçeyi sundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ulusal ve uluslararası basın ve ifade özgürlüğü örgütleri, "haber alma hakkına uygulanan ağır baskının kaldırılması ve gazeteciliğin suç olmadığını" vurgulamak için bir araya geliyor. Yarın (27 Şubat) saat 15.00’te Cağaloğlu’nda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) merkezinde gerçekleşecek toplantıda gazetecilerin tutuksuz yargılanması için çağrı yapılacak. Heyet, yarın Cumhuriyet gazetesine de destek ziyaretinde bulunacak.

TGC, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), İsveç PEN, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Article 19 ve Avrupa Gazeteciler Derneği, yapacakları toplantıda Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğüne uygulanan engelin kaldırılması, gazetecilerin tutuklanmadan, saldırıya uğramadan işlerini yapabilmeleri çağrısını dile getirecek. Toplantıda TGC Başkanı Turgay Olcayto, IPI Savunu ve İletişim Direktörü Steven M. Ellis, IPI İngiltere Ulusal Komitesi, BBC İskoçya Sorumlu Müdürü Sandy Bremner, Article 19 program sorumlusu Georgia Nash, İsveç PEN Genel Sekreteri Anna Livion Ingvarsson, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Savunu Danışmanı Sophie Busson, RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve Avrupa Gazeteciler Derneği (AEJ) Başkanı Otmar Lahodynsky konuşacak.

"En kara yıl"

Türkiye’deki cezaevlerinde 151 gazeteci bulunuyor. 2016 yılında en fazla gazeteci hapseden ülkeler arasında liderliğe yükselen Türkiye, uluslararası basın özgürlüğü sıralamasında da dünyada 151’inci sıraya geriledi. Darbe girişiminin ardından 160’tan fazla gazete, televizyon, dergi, radyo ve internet haber sitesinini kapatıldığı 2016 yılı Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün en kara yılı olarak tarihe geçti.

Rotterdam’da büyük protesto

Uluslararası Af Örgütü Hollanda şubesi, Rotterdam’daki Türkiye Konsolosluğu ve Lahey Türkiye Büyükelçiliği önünde Türkiye’de gazetecilere uygulanan baskıyı protesto etti. Tutuklu ve yargılanan gazeteci ve yazarların fotoğraflarının taşındığı eyleme Hollanda Gazeteciler Sendikası ve Hollanda PEN de destek verdi. Eyleme konsolosluk önünde referandumda oy kullanabilmek için bekleyen Türkiyelilerden bazılarının tepki gösterdiği de belirtildi.