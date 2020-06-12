Avrupalı borsacılar Covid-19 nedeniyle evden çalışmayı sevdi; yarısından fazlası kalıcı olmasını istiyor

Avrupa'da borsacılar uzun çalışma saatleri ve yoğunluğuyla bilinen mesleklerini yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle evden sürdürdü. Yapılan bir ankete göre evden çalışmayı deneyimleyen 85 borsacının yarısından fazlası evden çalışma sistemini bundan sonra da devam ettirmek istiyor.

Bloomberg News'un ulaştığı 85 borsacının 5'te 4'ü Covid-19 salgını nedeniyle tanıştıkları evden çalışma sisteminin kısıtlamalar bittikten sonra da bir süre devam etmesini istiyor.

Finans sektörü çalışanları Covid-19 salgınıyla birlikte evde kaldıkları sürede başka bir çalışma sisteminin mümkün olduğunu gördü. Bloomberg'e konuşan Londra merkezli varlık ve servet yönetimi şirketi Alpha FMC'den Joseph Saul, "Bu zamana kadar görevimizi verimli bir şekilde tamamlamak için kesinlikle ofiste olmamız ve gereken saatler boyunca çalışmamız gerektiğine dair bir anlayış vardı. Son iki ay yaşadığımız deneyim çalışmanın başka yolları olduğunu ve bazı görevlerde daha dengeli bir yaklaşımın aynı derecede verimli olabileceğini gösterdi" dedi.

85 finans sektörü çalışanının katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 11'i tam zamanlı evden çalışmaya dönmek isterken yüzde 54'ü ise yarı zamanlı olarak evden çalışmayı uygun buluyor. Ankete katılanların yüzde 20'si Covid-19 kısıtlamaları kalktığında ofislerine tam zamanlı olarak dönmeyi tercih ediyor.

Bloomberg'ün anketine katılan borsacıların yüzde 58'i Londra'da, geri kalanı ise farklı Avrupa şehirlerinde çalışıyor. Katılanların üçte biri borsacı, yüzde 19'u fon operasyonu sorumlusu yüzde 47'si ise analist.

Evden çalışmayı tercih eden Avrupalı finans sektörü çalışanlarının gerekçeleri arasında ulaşım süresinin ortadan kalkması, artan verimlilik, daha az stres, sağlıklı yaşam ve aileyle geçirilen daha çok zaman yer aldı.

Covid-19 nedeniyle evlerden çalışılan bazı şirketler bu değişikliği kalıcı yapma yönünde adımlar atmaya başladı. Danimarka'da Dankse Bank A/S, çalışanlarının bundan sonra haftada birkaç gün evden çalışabileceğini açıkladı. ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan Chase & Co. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki ofislerinin bundan sonra bir süre daha yarı dolu oranda olacağını belirtti.

Maaş dengeleme

Salgın nedeniyle ofisler kapanırken büyük şehirlerde yaşayan ve çalışan pek çok kişi de başka şehirlere, kendi ülkelerine dönerek çalışmalarını sürdürdü. Evden çalışma sisteminin kalıcı olduğu durumlarda Facebook gibi şirketler yaşam koşullarının daha kolay olduğu kentlere taşınan çalışanların maaşlarında kesintiye gitti.

Bloomberg anketine katılan borsacıların yüzde 54'ü evden çalışma sisteminin kalıcı olması durumunda başka bir şehre taşınabileceğini söyledi ancak yalnızca yüzde 21'i maaş kesintisini kabul edeceğini söyledi.