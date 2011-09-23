-Avrupalı bankalara 420 milyar avro destek verildi BRÜKSEL (A.A) - 23.09.2011 - Avrupa Komisyonu Sözcüsü Olivier Bailly, Avrupalı bankalara 2008 yılından bu yana 420 milyar avro sermaye desteği verildiğini bildirdi. Bailly düzenlediği basın toplantısında, Avrupalı bankaların sermaye açıkları bulunduğuna yönelik tartışmalara ilişkin, Avrupalı bankaların zaten yeniden sermayelendirildiğini, bunun gelecek hafta ya da gelecek ay gerçekleştirilecek bir olay olmadığını belirterek, piyasalardaki yatırımcılar ya da hükümetler tarafından 2008 yılından bu yana bankaların yeniden sermayelendirilme tutarının 420 milyar avro olduğunu vurguladı. Tüm Avrupa bankalarının yeniden sermayelendirilmeye ihtiyacı olduğuna yönelik açıklamalara katılmadığını belirten Bailly, Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) tarafından düzenlenen stres testinde başarısız olan ya da başarısızlığa yakın bankaların bu yılın sonundan önce yeniden sermayelendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bailly, bankacılık sisteminin tamamının tehlikede olmadığına dikkat çekerek, yeniden sermayelendirilmeye ihtiyaç duyan bankalarla görüştüklerini ve planlarını beklediklerini ifade etti.