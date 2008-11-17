Avrupalı 65'ine kadar turp gibi

Yaş seksen daha çok erken

Koşmak yaşlanma sürecini yavaşlatıyor

İngiliz tıp dergisi The Lancet’in son sayısında yayımlanan makaleye göre, AB Sağlık Gözlem Kurumu tarafından yaptırılan araştırma, Avrupa ülkeleri arasında ortalama ömür konusunda da büyük farklılıklar olduğunu gösterdi.Araştırmacılar, insan ömrünün mütemadiyen uzadığına, bunun da çalışma sürelerinin uzatılması sorununu beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, “yaşlanan insanların sağlıklarını iyileştirmeden emeklilik yaşını yükseltmenin, nice AB ülkesi açısından zor bir konu” olduğuna işaret etti.AB bünyesinde ortalama ömür 2005 yılında (25 ülkede) erkeklerde 78, kadınlarda ise 83 idi. 50’sine gelen bir İtalyan veya İsveçli 80’ine kadar yaşayabileceğini düşünebilirdi. Aynı yaştaki bir Litvanyalı veya Leton ise ancak 71’ini görebilirdi. Kadınlarda ise ortalama ömür, Fransa, İtalya ve İspanya’da 85 iken Letonya ve Macaristan’da 79 idi.Bu farklılıklar, bir insanın hakikaten sağlıklı şekilde yaşayabildiği, hayatını kendi kendine sorunsuz şekilde idame ettirebildiği dönem göz önüne alınacak olursa daha da bariz hale geliyor.Araştırma sonuçları, Avrupalı erkeklerin sağlık sorunlarıyla boğuşmaya başlamadan ortalama 67, kadınlarınsa 69 yaşına kadar gelebildiğini gösterdi.10 Avrupa ülkesinde ise “sağlıklı ömür ortalaması” 65 yaşın altında çıktı. Sözgelimi, en düşük ortalama, 59’la Estonyalı erkeklerin. Estonya’da ortalama kadın ömrü ise 61. Almanya’da her iki cins için de “sağlıklı ömür ortalaması” 63,5 çıktı.Araştırmacılara göre, AB’nin en eski 15 üyesinin vatandaşları, sonradan birliğe katılan ülkelerin vatandaşlarından daha sağlıklı ve uzun yaşıyor.