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Avrupa'dan sonra Türkiye'de de at eti kulllanıldığı ortaya çıktı

Sakarya'da bir pide salonunda at ve eşşek eti kullanıldığı ortaya çıktı

23 Şubat 2013 16:46

Avrupa'da giderek büyüyen at eti skandalının bir benzeri Sakarya'da tespit edildi. Bir pide salonunda yapılan denetimde, alınan et numunelerinden at ve eşek eti çıktı.

Dükkanın işletmecileri R.C. ve R.C., savcılıktaki ifadelerinde etleri N.T.'ye ait kasaptan aldıklarını söyleyerek fatura ibraz etti.

N.T. ise söz konusu faturanın karşılığında et vermediğini öne sürdü. Üç zanlı hakkında, bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapmak suçundan, 1 yıl 4 aydan 6,5 yıla kadar hapis cezası ve bin 500 güne kadar adlî para cezası talepleriyle dava açıldı.

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