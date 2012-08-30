Avrupa'dan kriz uyarısı: Türkiye hazırlıklı olmalı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) hazırladığı, ”Euro Bölgesi Krizi ve 2012’nin İlk Yarısında Türkiye” raporu yayımlandı. Raporda, Türkiye’nin kriz ortamından tam olarak uzaklaşamadığı, kriz ortamının oluşturacağı aşırı ısınma ve kredi tuzaklarına karşı Türkiye’nin hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

SETA Ekonomi Direktörü Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl ve Evrydiki Fotopoulou tarafından hazırlanan raporda, 2008 yılında başlayan ekonomik kriz nedeniyle Avrupa Birliği’nde (AB) bazı ülke ekonomilerinin dibe vurduğu ve bu ülkelerin kendi başlarına bu sıkıntıdan kurtulamayarak, IMF, Avrupa Merkez Bankası ve AB fonlarına başvurmak durumunda kaldıkları hatırlatıldı.

Raporda bu zamana dek İrlanda, Yunanistan ve Portekiz’in, kurtarma planlarına başvurduğu, Kıbrıs Rum Kesimi’nin aynı yöndeki başvurusunun görüşülmeye devam ettiği, İspanya’nın ise yakın zamanda bir kurtarma planına ihtiyaç duyabileceği vurgulandı. Avro Bölgesi’nde şu anda bir lider eksikliği olduğu ifade edilen raporda, Auro Bölgesi Ülkeleri’nin Türkiye’den ders çıkarması gerektiği kaydedildi.

Raporda ayrıca, görece zayıf Avrupa ekonomilerinin aksine, Türkiye’nin hızlı bir şekilde toparlanmayı başararak ekonomisinin sürdürülebilir büyüme oranlarına doğru yönelttiği belirtilirken, bu durumun arkasında geçmiş hatalardan alınan dersler ve gerçekleştirilen başarılı reformlar olduğu ifade edildi.