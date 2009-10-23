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Avrupa'dan gelecek PKK'lılar ne olacak?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Engin, Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek PKK'lılar için, "Kanun gereği neyse o yapılacak" dedi.

23 Ekim 2009 03:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek PKK'lılar için, "Kanun gereği neyse o yapılacak" dedi.

Başsavcı Engin, "Ergenekon" soruşturmasını yürüten cumhuriyet savcıları Zekeriya Öz ve Fikret Seçen ile başsavcı vekilleri Turan Çolakkadı ve Olcay Seçkin'le görüştükten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin toplantının nedenini sorduğu Engin, "Savcılarla görüşme özel değil, mutat bir görüşmeydi. Başsavcı vekillerimizle örgütlü suçlardaki bazı sorunlar nedeniyle görüş alışverişi yaptık. Güncel konuların değerlendirmesini yaptık" dedi.

"Toplantıda görüşülen konular arasında PKK'lıların gelişi var mı?" diye sorulan Engin, "Muhakkak ki. Güncel konular deyince genel bir değerlendirme yaptık. Kanun gereği neyse o yapılır" karşılığını verdi.

"Gelecek olan PKK'lılarla ilgili bir yol haritası belirlendi mi?" sorusunu Engin, "Kanun gereği neyse o yapılacak. Yasalar ne söylüyorsa o yapılacak" diye yanıtladı.

Bir gazetecinin "Avrupa'dan gelecek olan PKK'lıları savcılar karşılamaya gidecek mi?" diye sorması üzerine Engin, "Ne münasebet?" dedi.

Engin, "Avrupa'dan gelecek olan PKK'lılarla ilgili olarak mı toplantı yaptınız?" sorusu üzerine, "Güncel konuları görüştük. Teslim olacak PKK'lılarla ilgili olarak yasalarda ne yazıyorsa onlar yapılacak" diye konuştu.

"Albay Dursun Çiçek'in hazırladığı iddia edilen irtica ile mücadele eylem planın orijinal belgesinin ihbar mektubu ile Ergenekon savcılarına gönderdiği" iddiaları hatırlatılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Engin, "Soruşturma gizli. Bende öyle bir bilgi yok" dedi.

Türkiye'nin 12 Haziran'dan bu yana tartıştığı, altında Albay Dursun Çiçek'in imzasının bulunduğu öne sürülen İrticayla Mücadele Planı'nın orijinalinin, ıslak imzalı haliyle Ergenekon savcılarına yollandığı öne sürülmüştü.


HSYK tepki gösterdi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan da (HSYK) teslim olan PKK'lıların güvenlik zafiyeti nedeniyle sorgularının sınır kapısında yapılmasına tepki geldi: "Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri tüm şüpheli ve sanıklar hakkında aynı biçimde uygulanmalıdır."

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