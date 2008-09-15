Avrupa'dan futbol turu

Avrupa'da kısa bir tura ne dersiniz? Milli maçlar nedeniyle verilen ara sona eriyor ve Avrupa'da futbol bu hafta sonu yeniden start alıyor. İşte Avrupa'nın önemli spor kaynaklarından ön plana çıkan başlıklar, gelişmeler...



* Pep Guardiola yönetimindeki Barcelona, 1973-74'ten bu yana en kötü sezon açılışını yaptı.



* Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Geçen sezon Mallorca'da 27 gol atan Güiza ise gümüş ayakkabının sahibi oldu.



* Brezilya futbolunun efsane ismi Pele, İstiklal-Perspolis derbisini izlemek için İran'a davet edildi, ancak 350 bin dolar talep edince bundan vazgeçildi.



* Lyon'un Nice'i son dakika penaltısıyla 3-2 yendiği karşılaşmanın hakemi Cailleux, penaltı kararını hatalı verdiğini açıkladı.



* Celtic'in Japon oyuncusu Shunsuke Nakamura, Ocak ayında ülkesine dönmek istediğini açıkladı.



* İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea sakatlanan Essien’in yerini doldurmak amacıyla Barry için girişimmlere başladı.



* Juventus'un Fransız yıldızı David Trezeguet, Barcelona'nın bu yaz kendisini istediğini ancak bu transferin belli sebeplerden dolayı gerçekleşmediğini söyledi.



* Milan Başkanı Adriano Galliani, Ancelotti ile yola devam edeceklerini açıkladı.



* Serie A takımlarından Genoa, Brezilyalı orta saha oyuncusu Thiago Motta'yu kadrosuna kattı.



* Inter'in sorunlu yıldızı Adriano, Jose Mourinho'nun kendisine çok güvendiğini ve bu güvenin kendisini çok daha fazla cesaretlendirdiğini ifade etti.



* Tottenham, Wigan Athletic ile sözleşme yenilemeyen Emile Heskey'i transfer etmek için çalışmalara başladı. Heskey'in diğer talipleri Aston Villa ve Celtic.



* Hırvatistan Teknil Direktörü Slaven Bilic, 2010 Dünya Kupası'ndan sonra takımdan ayrılabileceğini açıkladı.



* Valencia nın eski teknik direktörü Ronald Koeman, Chivas Guadalajara ile görüşmelere başladı.



