Avrupa'dan futbol

Tempo24



PREMIER LİG / İNGİLTERE

ManU kan kaybediyor

Liverpool Gerrard ile coştu

Hiddink yenilgiyi tattı...

Premier Lig’de bu hafta









Barcelona farka koştu

LA LİGA / İSPANYABarcelona farka koştu

Real takibe devam ediyor

Kanoute şov devam ediyor

La Liga’da bu hafta:





SERİE A / İTALYA





İnter dolu-dizgin



Juve, Roma'yı yaktı

Serie A’da bu hafta



şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülen Manchester United şok sonuçlar almaya devam ediyor. Hiddink Chelsea'de ilk yenilgisiyle tanışırken, Liverpool yükselişini devam ettirdi...zirve yarışı veren takımlar haftayı 3 puanla kapatmayı başardı... Barcelona evinde Malaga'yı gole tutarken, Real Madrid ve Sevilla da kazanarak takibi bırakmadılarInter, sahasında Reggina'yı 3-0 ile geçerken İbrahimoviç attığı iki golle öne çıkan isim oldu. Juventus, Roma deplasmanından muhteşem bir galibiyetle dönerek takibini sürdürdüİngiltere Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülen Manchester United şok sonuçlar almaya devam ediyor. Kırmızı Şeytanlar 30. Hafta mücadelesinde deplasmanda, Fulham'a 2-0 mağlup oldu. Craven Cottage'de oynanan ve ilk yarısı da ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın golleri 18. dakikada penaltıdan Murphy ve 87. dakikada Zoltan Gera'dan geldi.Karşılaşmaya Liverpool hızlı başladı. Henüz karşılaşmanın 8. dakikasında, Gerrard’ın ceza sahasına yaptığı ortaya Kuyt vurdu:l 1-0. 34. dakikada Riera, mükemmel bir şutla skoru 2-0’a taşıdı. 40'da Gerrard’ın penaltısı ilk yarının skoru belirlendi. 49. dakikada Gerrard’ın köşeye güzel şutu ile Liverpool ikinci yarıyada hızlı başladı. Gerrard 66. dakikada ikinci penaltısını kazanan Liverpool’da topun başına yine Steven Gerrard geçti.Londra derbisinde gülen Tottenham oldu! İngiltere Premier Ligi'nde oynanan 30. hafta karşılaşmasında Tottenham, White Hart Lane'de Chelsea'yi konuk etti ve maçtan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta, Tottenham'a 3 puanı getiren gol, mücadelenin 50. dakikasında Luca Modric'ten geldi.Portsmouth v Everton : 2-1Blackburn v West Ham: 1-1Stoke City v Middlesbrough :1-0West Bromwich v Bolton : 1-1Newcastle United v Arsenal : 1-3Wigan v Hull City : 1-0Manchester City v Sunderland : 1-0Barcelona, 19’da, Eto’o’nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Xavi’nin sol ayağıyla attığı golle 1-0 öne geçti. 25’te Messi, Xavi’den aldığı pasla ceza sahasında topla buluştu, sağ ayağıyla klas bir vuruş yaptı : 2-0. 32’de, Xavi yine enfes bir pas verdi ve bu kez Henry’yi topla buluşturdu. Fransız yıldız da golcülüğünü konuşturdu ve skoru 3-0’a getirdi. 43’te Xavi, bu kez de Eto’o’ya müthiş bir pas attı,4-0. İkinci yarıda da hızı kesilmeyen Barcelona, 51’de Iniesta’nın ortasına kafayı vuran Daniel Alves ile 5-0 öne geçti. 57’de Henry’nin pasıyla topla ceza sahasında buluşan Eto’o, kendisinin ikinci takımının ise altıncı golünü kaydetti.Karşılaşma karşılıklı ataklarla başladı. Konuk Almeria, güçlü rakibi karşısında mahkum başlamadı. Ancak, dakikalar ilerledikçe Real Madrid baskısını arttırmaya başladı.Karşılaşmanın 23. dakikasında Real Madrid’in kullandığı frikik defanstan döndü. Ancak, dönen topa Marcelo ceza sahası dışından çok sert vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. 51. dakikada Robben’in ortasına Marcelo vurdu. Topu kaleci zorda olsa kornere çeldi. Pozisyonun devamında Robben tekrar ortaladı. Topu önünde bulan Huntelaar, sol ayağıyla güzel bir şut çıkarttı ve skoru 2-0’a taşıdı. 65. dakikada Robben’in kaleci Alves’den dönen topunu Huntelaar tamamladı ve farkı üçe çıkardı. Real Madrid karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.Sevilla, 8’inci dakikada Romaric’in pasıyla topla buluşan Kanoute’nin golüyle 1-0 öne geçti. 22’de Canobbio’nun kullandığı serbest vuruşta, altı pas içerisinde kafayı vuran Goitom, skoru eşitledi: 1-1. 43’te Jesus Navas’ın ortasına kafayı vuran Kanoute, takımını bir kez daha öne geçirdi ve ilk yarı Sevilla’nın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Sevilla’nın etkili oyunu ikinci yarıda da sürdü. 57’de Adriano’nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Luis Fabiano, skoru 3-1’e getirdi. 70’te bir kez daha sahneye çıkan Kanoute, bir kafa golü daha atarak maçın skorunu ilan etti 4-1. Bu galibiyetle lig üçüncülüğü konusunda rahat bir nefes alan Sevilla, haftayı üç puanla kapatmayı başardı.Villarreal v Athletic Bilbao : 2-0Getafe v Recreativo Huelva : 2-1Deportivo La Coruna v Real Betis: 1-1Numancia v Sporting Gijon: 2-1Osasuna v Espanyol: 1-010 Racing Santander v Valencia: 0-122/03 22:00 16 Mallorca v Atletico MadridSerie A'da zirvenin sahibi Inter, sahasında Reggina'yı konuk etti. Lider, Cambiasso ve İbrahimoviç ile bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrılmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'ne erken veda ettikten sonra gözünü Serie A'da şampiyonluğa çeviren Mourinho'nun öğrencileri, Reggina'ya da geçit vermedi..Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Juventus, zorlu Roma deplasmanından da 4-1’lik çarpıcı bir galibiyetle ayrılarak haftayı üç puanla kapattı.34’üncü dakikada Giovinco’nun ortasıyla topla buluşan Iaquinta, sağ ayağıyla güzel bir vuruş yaparak Juventus’u 1-0 öne geçirmeyi başardı. Roma, 48’de Menez’in ortasına sol ayağıyla vuruşunu yapan Loria’nın golüyle eşitliği sağladı: 1-1. 55’te kazanılan korner atışında kafayı vuran Iaquinta, takımını bir kez daha öne geçiren golü kaydetti. 59’da Del Piero’nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Giovinco vuruşunu yaptı, ancak kaleci Doni gole izin vermedi. 68’de Del Piero’nun ortasına kafayı vuran Mellberg, farkı ikiye çıkartan golü kaydetti: 3-1. 74’te oyuna sonradan giren Nedved, ceza sahası dışından sol ayağıyla enfes bir gol atarak skoru 4-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus bu zorlu maçtan da üç puan alarak lider Inter’i takibini sürdürdü.Catania v Lazio :1-0Roma v Juventus :1-4Bologna v Cagliari : 1-1Chievo v Palermo: 1-0Fiorentina v Siena : 1-0Genoa v Udinese: 2-0Inter v Reggina :3-0Lecce v Atalanta : 2-2Torino v Sampdoria :1-3Napoli v Milan: 0-0