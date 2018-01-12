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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa'dan ABD'ye İran'la nükleer anlaşma uyarısı

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yaptırım konusunda alacağı karar öncesi Avrupalı bakanlardan uyarı geldi. İran'a yönelik yaptırımlara geri dönülmesinin anlaşmayı tehlikeye atacağı belirtildi.

12 Ocak 2018 00:07

Avrupalı ülkelerden, İran'a yönelik yaptırımlar konusunda karar verme hazırlığında olan ABD Başkanı Donald Trump'a çağrı geldi.

Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'ın nükleer silah geliştirmesine engel olmak üzere 2015 yılında varılan anlaşmaya sadık kalma çağrısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın anlaşma kapsamında askıya alınan İran'a yönelik yaptırımlar konusunda bir karar vermesi bekleniyor. Trump'ın yaptırımları bir kez daha devreye koyması durumunda anlaşmanın geçerliliğini yitirmesinden endişe ediliyor.

Fransız ve İngiliz mevkidaşlarının yanısıra Avrupa Birliği'nin Dış Politika Şefi Federica Mogherini ve İran'ın Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le Brüksel'deki görüşmesinin ardından açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel "Zarar verecek her türlü karara karşı anlaşmayı korumak istiyoruz" dedi.

'İran'ın tavrı ABD'nin alacağı karara bağlı'

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Twitter'da paylaştığı mesajda Brüksel'deki kriz toplantısında büyük bir görüş birliği sağlandığını, Avrupalıların İran'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini teyit ettiklerini vurguladı. Zarif önümüzdeki dönemde İran'ın nükleer anlaşma konusunda nasıl bir tavır alacağının ise ABD'nin Cuma günü vereceği karara bağlı olduğunu de belirtti.

Nükleer anlaşma Obama'nın en önemli siyasi miraslarından

Nükleer anlaşma İran ile ekonomik ilişkilerin normalleştirilmesini ve bu ülkeye uygulanan yaptırımların azaltılmasını öngörüyor. Buna karşılık İran en az 10 yıl süreyle nükleer programını önemli ölçüde sınırlandırarak nükleer silah üretimine geçmemeyi taahhüt etmişti. Anlaşmayı denetleyen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) İran'ın şimdiye kadar anlaşmaya uyduğunu belirtiyor.

Anlaşma BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Almanya, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa ve de AB arasında 2015 yılında ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanmıştı. Donald Trump, başkanlık görevine seçilmesinin ardından İran ile varılan nükleer anlaşmayı "utanç verici" olarak nitelemişti.

dpa, dw, /ÇA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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