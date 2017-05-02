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Dünya

Avrupa'daki terör tehdidine dair ABD'nin ardından bir uyarı da İsviçre'den geldi

"Avrupa ve İsviçre’ye yönelik tehditler, cihatçı teröristlerden gelmeye devam ediyor"

02 Mayıs 2017 19:34

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın terör saldırılarını gerekçe göstererek vatandaşlarını Avrupa'ya yapacağı seyahatler konusunda uyarmasının ardından bir açıklama da İsviçre’nin istihbarat servisinden geldi.

Ülkedeki terör tehdidinin yüksek seviyelerde seyretmeye devam ettiğini kaydeden Federal İstihbarat Servisi (FIS), cihatçı teröristlerin Avrupa genelinde saldırı düzenleyebileceğini ifade etti.

IŞİD üyeleri ve sempatizanlarının Avrupa’da saldırı gerçekleştirmesi ihtimalinin sürdüğünü belirten FIS’ten yapılan açıklamada, “İsviçre’de terör tehdidi yüksek seviyelerde kalmayı sürdürüyor. Avrupa ve İsviçre’ye yönelik tehditler, cihatçı teröristlerden gelmeye devam ediyor” dendi. 

IŞİD’den ‘ilham alan’ tekil kişilerin ya da küçük grupların en büyük tehdit olduğunu ifade eden FIS, bu kişilerin İsviçre’de saldırı düzenleyebileceklerini ya da başka saldırılar için hazırlık yaparken İsviçre’yi üs olarak kullanabileceklerini kaydetti. FIS raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Halifeliğin kurtarılması için yürüttükleri saldırgan mücadeleyi devam ettiren teröristlerin ellerindeki her türlü imkanı kullandıkları savaşı Avrupa’ya taşımalarına dair dikkate alınması gereken bir risk var.” 

İsviçre, şimdiye kadar terör saldırılarının doğrudan hedefi olmadı ancak geçen yıl Fransa’da gerçekleştirilen kilise saldırısının faillerinin Cenevre ve Zürih’teki havalimanlarından uçtuğu, Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşanan Noel pazarı saldırısının failinin de İsviçre’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Avrupa'ya seyahat edecek vatandaşlarına yönelik bir seyahat uyarısı yayınlayarak, "Fransa, Rusya, İsveç ve İngiltere'de düzenlenen ve haberlerde geniş yer bulan saldırılar, terör örgütleri IŞİD, El Kaide ve bunların uzantısı olan grupların, Avrupa genelinde terör saldırıları planlayabileceğini ve bu planları uygulayabileceğini gösterdi" ifadelerine yer vermişti. Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD vatandaşlarını Avrupa genelindeki terör tehditlerine karşı uyardığı belirtilerek, dikkatli olma çağrısı yapılmıştı.

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