Avrupa'daki radyasyonun kaynağı bulundu

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Avrupa haftalarca meşgul etti



Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklamada, düşük seviyeli radyoaktif atığa Macaristan'daki bir izotop üreticisinin neden olduğunu belirtildi.Açıklamada, "Avrupa semalarında atmosfere yayılan düşük seviyeli radyoaktif atığa, sağlık ve endüstriyel aplikasyonlar konusunda izotop dalgaları üretimi yapan Macar şirketi İzotop Enstitüsü'nün neden olduğunu tahmin ediyoruz" denildi.Avrupa semalarında tespit edilen Iodine-131'in çok düşük olduğu belirtilen açıklamada, "İnsan sağlığını tehdit edecek bir durum yok" denildi.Avrupa'da, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya ve Avusturya'dan sonra Fransa'da da havada normalden daha yüksek oranda iyot atığı tespit edilmişti. Radyoaktif atığın nereden geldiği bir türlü tespit edilememişti.