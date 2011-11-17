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Dünya

Avrupa'daki radyasyonun kaynağı bulundu

Avrupa semalarında son birkaç haftadır görülen ve nereden geldiği belirlenemeyen radyasyonun kaynağı belli oldu.

17 Kasım 2011 02:00

T24 - Avrupa semalarında son birkaç haftadır görülen ve nereden geldiği belirlenemeyen radyasyonun kaynağı belli oldu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklamada, düşük seviyeli radyoaktif atığa Macaristan'daki bir izotop üreticisinin neden olduğunu belirtildi. 

Açıklamada, "Avrupa semalarında atmosfere yayılan düşük seviyeli radyoaktif atığa, sağlık ve endüstriyel aplikasyonlar konusunda izotop dalgaları üretimi yapan Macar şirketi İzotop Enstitüsü'nün neden olduğunu tahmin ediyoruz" denildi.

Avrupa semalarında tespit edilen Iodine-131'in çok düşük olduğu belirtilen açıklamada, "İnsan sağlığını tehdit edecek bir durum yok" denildi.


Avrupa haftalarca meşgul etti

Avrupa'da, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya ve Avusturya'dan sonra Fransa'da da havada normalden daha yüksek oranda iyot atığı tespit edilmişti. Radyoaktif atığın nereden geldiği bir türlü tespit edilememişti.


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