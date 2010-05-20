'Avrupa'daki kriz, Türkiye'nin ihracatını daraltıyor'

T24- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracattaki ağırlığı nedeniyle Avrupa'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Avrupa'nın sıkı bir kemer sıkma politikası uygulamasının Türkiye'nin ihracatı için önemli bir pazarın daralması anlamına gelebileceğini söyledi.



Büyükekşi, Forum İstanbul'da yaptığı konuşmada şöyle dedi:



"Avrupa'nın para birimi olan euro ciddi bir gerileme içerisine girdi.... Euro'nun güç kaybının devam edeceği konuşuluyor. Daha kötümser olanlar AB'nin parçalanmanın eşiğinde olduğunu ifade ediyorlar. Biz Avrupa'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Çünkü ihracatımızda Avrupa'nın ağırlığı son derece büyük. Bu yüzden Euro'nun da ağırlığı oldukça yüksek. İthalatımızın yüzde 70'ini dolar ile yapıyoruz. Ancak ihracatımızın yüzde 48'ini euro ile gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla Euro'da yaşanan gerileme ihracatımız üzerinde olumsuz etki yapabilir."



"İhracatçılar para kaybediyor. Yaptığımız ihracatçı eğilim anketinde, ihracatçıların yüzde 60'ı düşük kur riskinden korunmak için bir şey yapmadığını söyledi."



Geçen yıl son çeyrekten sonra dünya ekonomilerinin kısmen de olsa toparlanmaya başladığına da değinen Büyükekşi, dünya ticaretinin tekrar canlanmaya başlamasıyla toparlanmadan Türkiye'nin de "nasibini aldığını" kaydetti ve yılın ilk 4 ayında ihracatın yüzde 23 büyüdüğünü hatırlattı.