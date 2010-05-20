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Ekonomi

'Avrupa'daki kriz, Türkiye'nin ihracatını daraltıyor'

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa'nın sıkı bir kemer sıkma politikası uygulamasının Türkiye'nin ihracatı için önemli bir pazarın daralması anlam&#

20 Mayıs 2010 03:00

T24- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracattaki  ağırlığı nedeniyle Avrupa'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Avrupa'nın sıkı bir kemer sıkma  politikası uygulamasının Türkiye'nin ihracatı için önemli bir pazarın daralması anlamına gelebileceğini söyledi.

  
Büyükekşi, Forum İstanbul'da yaptığı konuşmada şöyle dedi:


 "Avrupa'nın para birimi olan euro ciddi bir gerileme içerisine girdi.... Euro'nun güç kaybının devam edeceği  konuşuluyor. Daha kötümser olanlar AB'nin parçalanmanın eşiğinde olduğunu ifade ediyorlar. Biz Avrupa'da  yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Çünkü ihracatımızda Avrupa'nın ağırlığı son derece büyük. Bu  yüzden Euro'nun da ağırlığı oldukça yüksek. İthalatımızın yüzde 70'ini dolar ile yapıyoruz. Ancak ihracatımızın  yüzde 48'ini euro ile gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla Euro'da yaşanan gerileme ihracatımız üzerinde olumsuz etki  yapabilir."


"İhracatçılar para kaybediyor. Yaptığımız ihracatçı eğilim anketinde, ihracatçıların yüzde 60'ı düşük kur  riskinden korunmak için bir şey yapmadığını söyledi."


Geçen yıl son çeyrekten sonra dünya ekonomilerinin kısmen de olsa toparlanmaya başladığına da değinen  Büyükekşi, dünya ticaretinin tekrar canlanmaya başlamasıyla toparlanmadan Türkiye'nin de "nasibini aldığını"  kaydetti ve yılın ilk 4 ayında ihracatın yüzde 23 büyüdüğünü hatırlattı.

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