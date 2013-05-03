Avrupa'daki at eti skandalından sonra, Çin'de fare eti krizi çıktı!

Avrupa son aylarda patlak veren at ve eşek eti skandalı ile sarsılırken, Çin'de sığır ve koyun etlerine işlenmiş tilki, fare ve vizon eti karıştırarak satan 904 kişi tutuklandı.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, Ocak ayından bu yana etle ilgili suçlara ilişkin 382 davaya bakıldığını ve 20 bin tondan fazla yasa dışı ürünün ele geçirildiğini açıkladı.

Ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletinin Vuşi kentinde yakalanan şüphelilerin, sığır ve koyun etlerine kimyasal işleme tabi tutulmuş fare, tilki ve vizon etleri katarak sattıkları, bu ürünlerin satışından 10 milyon yuan (2 milyon 911 bin TL) elde ettikleri bildirildi.

Bakanlık, ete su enjekte edilmesi, etlerin işlemden geçirilirken çeşitli kimyasallar katılması, hastalıklı ve sahte et satışı gibi suçların da işlendiğini belirtti.

Çin'in farklı bölgelerinde de sahte et üretimi yapılan yerler tespit edildiği ifade edilirken, ülkede yoğun tüketilen tavuk ayaklarının işlenmesi sırasında hidrojen peroksit çözeltisi kullanıldığı tespit edildi.

Bakanlık yetkilileri, yapılan tutuklamaların ülkede gıda güvenliği ile ilgili suçlarla mücadelede ilk aşama olduğunu, günlük ürünler başta olmak üzere birçok gıda ürünüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Çin'de gıda güvenliği

Gıda güvenliği, ülkede son zamanlarda en çok tartışılan sorunların başında geliyor ve medyada sürekli gıda skandalı haberleri yer alıyor.

Çin'in en büyük süt ve süt ürünleri üreticilerinden bazılarının imal ettiği ürünlerde önceki sene kanserojen madde bulunmuştu. Yerli üretim sütlere güveni kalmayan halk, ithal damgası bulunan ürünlere yöneliyor. Çocuklarına Çin'in ana kesiminde üretilen süt tozlarını içirmek istemeyen bazı Çinli aileler, Hong Kong'dan kaçak yollarla süt tozu getirtiyor.

Ülkede büyük markaların şişe sularında da "sakıncalı maddeler" bulunduğu açıklanmıştı.

Çin'de Mart ayında göreve gelen yeni liderler de sıkça gıda güvenliğini, "çözümüne öncelik verilecek meselelerden biri" olarak nitelendiriyor ve medyayı, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına "şeffaf ve sağduyulu" olmaya çağırıyor.