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Avrupa'daki Alevi derneklerinden HDP'ye destek

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu, 7 Haziran seçimlerinde HDP'yi destekleyeceklerini açıkladı

16 Mart 2015 14:28

Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılan Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu Temsilciler toplantısında 7 Haziran seçimlerinde HDP'yi destekleme kararı alındı. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Turgut Öker, CHP'nin pek çok konuda geri kaldığını ifade ederek, "IŞİD terör örgütüne karşı kimin mücadale ettiği ortada" dedi.

Almanya’nın Frankfurt kentinde yapılan toplantı sonrasında Avrupa Alevileri adına özel açıklamada bulunan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Turgut Öker toplantıda 269 temsilci delegenin katıldığı toplantıda 265 delegenin HDP’nin desteklenmesi yönünde karar çıktığını söyledi.

HDP’nin Türkiye’deki seçimlerde Avrupa’daki Alevi temsilcilerden bir kişiye kontenjan aday sözünün verildiğini de hatırlatan Öker, "HDP ile Aleviler olarak ittifak yapılmasını doğru buluyorum. Siyasette ittifaklar yapılır. Bunun tarihte örnekleri var. Son üç yılda Aleviler olarak Avrupa Demokratik Güç Birliği oluşumuna öncülük ettik kurum olarak. Asgari konularda ortalığa inanıyorum. Gezi olayları bu süreci ve ortaklığı doğruladı. IŞİD terör örgütüne karşı kimin büyük mücadele verdiği ortada" dedi.Aleviler olarak politik mücadelelerini parlamentoda sürdürmek istediklerini de söyleyen Öker "Biz bugüne kadar parlamento dışında hep mazlum halkların mücadelelerini savunduk. Bundan sonra da mücadelemizi parlamentoda sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

 

'CHP bazı konularda 50 yıl geride düşünüyor'

 

Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılmaması yönünde CHP’yi eleştiren Öker şunları söyledi: "Bizim temel hedefimiz Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kaldırılmasıdır. Ancak CHP ise ilkesel olarak bundan yana değil. Avrupa’da Alevi kurumları ve tüm demokratik kurumlar muhatap alınmakta. Ayrıca HDP sivil toplum kuruluş temsilcilerinin siyasette temsil edilmesi hususunda kontenjana sıcak bakıyor. CHP ise bu konuda elli yıl daha geride düşünüyor. Bizim çabamız Alevilerin kendi öz güvenine kavuşmasıdır. Parlamentoda bağımsız milletvekili ya da Alevi kökenli olarak değil, kurum olarak temsil edilmek istiyoruz. Uzun vadede Aleviliğin Türkiye’de siyasallaşması için mücadelemizi bundan sonra da devam ettireceğiz."

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