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Spor

Avrupa’da yılın sporcusu Cristiano Ronaldo oldu

Kariyerinin 4. Altın Top’unu 12 Aralık’ta kazanan Ronaldo, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi’ni, Portekiz ulusal takımıyla da EURO 2016’yı kazanmıştı

28 Aralık 2016 00:07

 'Avrupa'da yılın sporcusu' ödülünü kazanan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu.

Polonya’nın Polska Agencja Prasowa tarafından düzenlenen ve Avrupa’nın çeşitli yerlerinden 27 haber ajansının katıldığı anketin ilk sırasında Ronaldo yer aldı.

Erkekler tenisinde dünyanın 1 numarası olan Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray ikinci seçildi.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda 3 altın madalya kazanan Macar yüzücü Katinka Hosszu da üçüncü oldu.

Kariyerinin 4. Altın Top’unu 12 Aralık’ta kazanan Ronaldo, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi’ni, Portekiz ulusal takımıyla da EURO 2016’yı kazanmıştı.

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