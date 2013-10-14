T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Avrupa'da yılın Maliye Bakanı, Mehmet Şimşek

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Gelişmekte olan Avrupa ülkeleri Yılın Maliye Bakanı' seçildi

14 Ekim 2013 11:27

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası ekonomi ve küresel finans piyasaları hakkında bilgi, haber ve analizler sunan ABD’deki Emerging Markets dergisi tarafından “Gelişmekte olan Avrupa ülkeleri Yılın Maliye Bakanı” seçildi.

Emerging Markets’ın 2013 yılı başarılı maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ödülleri, ABD’nin başkenti Washington’da, Willard Otel’de düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

“Gelişmekte olan Avrupa ülkeleri Yılın Maliye Bakanı” ödülüne ilk kez Türkiye’den bir bakan layık görüldü. Törene, bütçe çalışmaları nedeniyle katılamayan Şimşek’in ödülünü Washington Büyükelçisi Namık Tan aldı.

ETİKETLER

mehmet şimşekmaliye bakanıekonomitürkiyegelişmekte olan avrupa ülkeleri yılın maliye bakanıödül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24