Avrupa'da yılın Maliye Bakanı, Mehmet Şimşek

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası ekonomi ve küresel finans piyasaları hakkında bilgi, haber ve analizler sunan ABD’deki Emerging Markets dergisi tarafından “Gelişmekte olan Avrupa ülkeleri Yılın Maliye Bakanı” seçildi.

Emerging Markets’ın 2013 yılı başarılı maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ödülleri, ABD’nin başkenti Washington’da, Willard Otel’de düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

“Gelişmekte olan Avrupa ülkeleri Yılın Maliye Bakanı” ödülüne ilk kez Türkiye’den bir bakan layık görüldü. Törene, bütçe çalışmaları nedeniyle katılamayan Şimşek’in ödülünü Washington Büyükelçisi Namık Tan aldı.