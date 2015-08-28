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Spor

Avrupa'da yılın futbolcusu Lionel Messi

Messi, bu sezon 5. kez verilen ödülü 2010-2011 sezonunun ardından 2. defa kazanma başarısı gösterdi

28 Ağustos 2015 11:25

2014-2015 sezonu "UEFA Avrupa’da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü, Barcelona’nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi kazandı.

Monako’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminin ardından, Barcelona’dan Lionel Messi ve Luis Suarez ile Real Madrid’den Cristiano Ronaldo’nun aday gösterildiği ödül, sahibini buldu.

UEFA’ya üye 54 ülkeden gazetecilerin katıldığı oylama sonrasında rakiplerini geride bırakan Messi, Avrupa’da 2014-2015 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Messi, bu sezon 5. kez verilen ödülü 2010-2011 sezonunun ardından 2. defa kazanma başarısı gösterdi. Ödülü daha önce Barcelona’dan İspanyol Andres Iniesta ve Bayern Münih’ten Fransız Franck Ribery ile Cristiano Ronaldo kazanmıştı.

Kadınlarda ise yılın futbolcusu ödülüne, oylamada Dzsenifer Marozsan ve Amandine Henry’yi geride bırakan Celia Sasic layık görüldü.

 

 

 

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