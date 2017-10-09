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Deutsche Welle

Avrupa'da ücretsiz kablosuz internet adımı

Avrupa Birliği Konseyi 2020’ye kadar Avrupa Birliği üyesi tüm ülkelerde, en az 6 bin noktada ücretsiz kablosuz internet erişimi sağlanacağını açıkladı.

09 Ekim 2017 20:18

Avrupa Birliği Konseyi'nin internet sitesinden duyurulan kararda şehir merkezleri, kütüphaneler, parklar ve diğer halka açık mekanlarda kablosuz internet hizmetinin sağlanacağı ve tüm masrafların da Avrupa Birliği (AB) tarafından üstlenileceği belirtildi.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından ortaklaşa kabul edilen "WiFi4EU” Avrupa Birliği için Kablosuz İnternet adlı projeyle, yüksek kaliteli internete daha fazla Avrupa vatandaşının erişiminin sağlanması amaçlanıyor.

Yaklaşık 120 milyon euroya mal olacak

Yerel yönetimler, hastaneler ve diğer kamu hizmeti veren kurumlar projeye başvurabilecek. Projeden yararlanan kurumların 3 yıl boyunca internet altyapısının bakımını üstlenmesi gerekecek.

Projenin maliyetinin yaklaşık 120 milyon euro olacağı öngörülüyor. Ücretsiz kablosuz internet için proje başvurularının 2018 yılında başlaması planlanıyor.

dpa/DW/ÖFŞ/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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