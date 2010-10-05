Avrupa'da terör soruşturması

T24- Fransa’da polis, 12 kişiyi terörizm soruşturması kapsamında gözaltına aldı.



9 kişi ülkenin güneyindeki Marsilya ve avignon kentlerinde çok sayıda silah ve cephane ile ele geçirildiği açıklandı.



Gözaltına alınan diğer üç kişinin ise daha önce İtalya’da bomba malzemeleri ile yakalanan Cezayir asıllı kişiyle ilişkisi olduğu belirtildi.



Tutuklanan üç kişinin Afganistan’da eğitim gördükten sonra Fransa’ya dönmeye çalışan militanlara sahte belge hazırladıkları sanılıyor.



İngiltere, Amerika, Japonya ve İsveç, vatandaşlarını olası terör saldırılarına karşı uyarmıştı.



Amerika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada el Kaide ve yandaşı örgütlerin, terör saldırıları planlamaya devam ettikleri yolunda istihbarat alındığı belirtilirken İngiltere terör tehditini yükseltti.



