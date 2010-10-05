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Dünya

Avrupa'da terör soruşturması

Fransa’da polis, 12 kişiyi terörizm soruşturması kapsamında gözaltına aldı.

05 Ekim 2010 03:00

T24- Fransa’da polis,  12 kişiyi terörizm soruşturması kapsamında gözaltına aldı.


9 kişi  ülkenin güneyindeki Marsilya ve avignon kentlerinde  çok sayıda silah ve cephane ile ele geçirildiği açıklandı.


Gözaltına alınan diğer üç kişinin ise daha önce İtalya’da bomba malzemeleri ile yakalanan Cezayir asıllı kişiyle  ilişkisi olduğu belirtildi.


Tutuklanan üç kişinin Afganistan’da eğitim gördükten sonra Fransa’ya dönmeye çalışan militanlara sahte belge hazırladıkları sanılıyor.


İngiltere, Amerika, Japonya ve İsveç, vatandaşlarını olası terör saldırılarına karşı uyarmıştı.


Amerika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada  el Kaide ve yandaşı örgütlerin, terör saldırıları planlamaya devam ettikleri yolunda istihbarat alındığı belirtilirken  İngiltere  terör tehditini yükseltti.

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