Avrupa'da tartışılırken Suriye'de peçe yasaklandı

T24 - Burka ve çarşafa yasak tartışması Avrupa’da yayılırken Suriye’de benzer bir karar alındı. Şam yönetimi, kamu ve özel üniversitelerde son yıllarda daha fazla görülmeye başlayan peçeye yasak getirdi.



“Karşı karşıya olduğumuz en büyük zorluk, toplumun seküler kalmasını sağlamak. Pasif kalmamalı ve yalnızca kendi güvenliğimizi düşünmemeliyiz, müdahale etmeliyiz. Orta Doğu’daki radikal İslamcı eğilimlerle mücadele etmek zorundayız.”



Bu sözler, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a ait. Suriye yönetimi, radikal İslamcı eğilimlerle mücadele etmek amacıyla harekete geçti. Suriye Yüksek Eğitim Bakanı Dr. Ghiath Barakat, gelecek sömestrden itibaren Suriye'deki devlet üniversiteleri ile özel üniversitelerde kadın öğrencilerin peçe takmasını yasaklayan bir karara imza attı. Söz konusu yönergenin üniversitelere gönderildiği açıklandı. Bakan, peçenin akademik değerlere aykırı olduğunu belirtti ve öğrencilerin radikal geleneklerden korunması gerektiğini söyledi.





Peçeli öğretmenler görevden alınmıştı



Suriye'de geçen hafta da 1200 peçeli kadın öğretmen okullardaki görevlerinden alınarak, idari görevlere atanmıştı. Buna, derslerde gizli olarak İslamcı bir çizgi benimsenmesinden duyulan endişe neden olmuştu. Suriye'de okullarda ve üniversitelerde peçenin ya da çarşafın tamamen yasaklanmasını öngören bir yasal düzenleme mevcut değil. Bu uygulamanın yasalaşmasının, ülkedeki muhafazakârların büyük tepkisine neden olmasından endişe ediliyor. Devlet Başkanı Esad, dindarlar ile aşırı dinciler arasında ayrım yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.



Esad, “Radikaller, din ya da İslam kisvesi altında kendilerine taraftar toplamaya çalışıyorlar. Sanki onlar için önemli olan dinmiş gibi davranıyorlar. Ben, onların da eylemlerinin doğruluğuna tam olarak inandıklarını sanmıyorum. Din bazılarının gözünü kör etmiş. Ama bu grup çok da büyük bir rol oynamıyor. Diğerleri ise nüfuzlarını nasıl arttırabileceklerini düşünüyor" diyor.





Baas yönetimi, demokrasiye uzak



Suriye, yıllardır askeri yolları da kullanarak radikal İslamcılara karşı mücadele ediyor. Suriye, aynı zamanda Türkiye'nin PKK ile mücadelesine de destek veriyor. Devlet Başkanı Beşar Esad, “Her zaman radikaller olacaktır, politikada, dinde, Hrıstiyanlıkta, İslam’da, Yahudilik’te. Geniş bir bakış açısına sahip insanlar var oldukça, radikaller yüzünden endişeye kapılmaya gerek yok. Beni asıl insanların bu çabalara karşı koyup koyamayacağı sorusu endişelendiriyor" şeklinde konuşuyor.



Esad, İngiltere’de öğrenim görmüş, eşiyle orada evlenmiş, laik bir tutum benimsemiş ve İslamcılarla mücadeleyi yoğunlaştırmış olmasına rağmen, Suriye demokratik bir ülke görüntüsü çizmiyor. İktidardaki Baas Partisi medya organlarını kontrol altında tutuluyor. İnsan hakları için mücadele edenler belki bugün Hafız Esad döneminde olduğu gibi arkasında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuyor, ama ağır cezalara çarptırılıyor.





