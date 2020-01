Avrupa'da tarih yazan Beşiktaş rotayı Süper Lig'e çevirdi 

Caner\'in cezası devam ediyor, Babel ve Pepe sarı kart sınırında



Beşiktaş, ligin 15.hafta karşılaşmasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

Kayseri Kadir Has Stadı\'nda oynanacak mücadele yarın akşam saat 19:30\'da başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilecek.Uğurlu\'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Samet Çiçek yaparken Suat Arslanboğa dördüncü hakem olacak.

RAKİP KAYSERİSPOR HEDEF 3 PUAN

Yedek ağırlıklı kadrosuyla Leipzig\'i deplasmanda 2-1 yenen ve Türkiye rekorlarını kırarak Şampiyonlar Ligi grup maçlarını lider tamamlayan Beşiktaş rotayı artık Süper Lig\'e çevirdi.

Şampiyonlar Ligi konsantrasyonunun ağır bastığı son 3 ayda lig yarışında darbeler alan ve 14 haftada 16 puan kaybeden Siyah Beyazlılar 26 puan ve averajla 4.sırada yer alıyor.Geçen hafta Galatasaray\'ı 3-0 yenerek lig yarışındaki iddiasını da net bir şekilde ortaya koyan Beşiktaş\'ın tek hedefi devreye kadar kalan 3 maçı da kazanmak olacak.Devre sonuna kadar Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu üç maçını da kazanaması halinde devre arasına 35 puanla girecek.

Siyah Beyazlılar tam kadro sahada olacak

Teknik Direktör Şenol Güneş, Kayserispor maçının Şampiyonlar Ligindeki Leipzig maçından daha önemli olduğunu 6 oyuncuyu Almanya\'ya götürmeyerek göstermişti.

Quaresma, Babel,Pepe, Atiba,Tolgay ve Gökhan Gönül hem dinlenmeleri hem de hafif durumdaki sakatlıklarını atlatmaları için Leipzig kafilesinde yer almamıştı.Almanya deplasmanında yedek oyuncuların gösterdiği performans Şenol Güneş\'ten büyük ölçüde geçer not alsa da tecrübeli teknik adam Kayserispor karşısına as kadrosu ile çıkacak.

Kalede Fabricio ile maça başlayacak olan Güneş, defans bloğunu Gökhan Gönül,Pepe,Tosic ve Adriano\'dan oluşturacak.Orta ikilideki Atiba,Tolgay uyumunu bozması beklenmeyen tecrübeli teknik adamın geçen haftaki gibi Talisca ve Oğuzhan arasındaki tercihi bu gün belli olacak.Quaresma ve Babel\'in yerinin garanti olduğu hücum hattının golcüsü ise her zamanki gibi Cenk Tosun.

Beşiktaş\'ın Kayserispor karşısındaki tahmini onbiri Fabricio,Gökhan Gönül,Pepe,Tosic,Adriano,Atiba,Tolgay,Quaresma,Oğuzhan (Talisca) Babel ve Cenk Tosun şeklinde.

CANER\'İN CEZASI DEVAM EDİYOR, BABEL VE PEPE SINIRDA

Siyah Beyazlı takımda cezası devam eden Caner Erkin ve sakat olan Necip Uysal dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Caner Erkin 9.haftadaki Medipol Başakşehir maçında 4.sarı kartını gördüğü için bir maç cezalı duruma düşmüştü.Milli sol bek, aynı maçtan sonra Disiplin Kurulu tarafından hakeme hakaretten 6 maç daha ceza almıştı.Aytemiz Alanyaspor,Göztepe,Teleset Mobilya Akhisar,Evkur Yeni Malatyaspor,Grandmedical Manisaspor ve Galatasaray maçlarıyla 6 maçlık disiplin cezasını tamamlayan Caner, sarı kart cezasını da Kayserispor karşısında çekecek ve 7 maçlık cezayı tamamlayacak.

Beşiktaş\'ta Babel ve Pepe ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.3\'er sarı kartı bulunan her iki oyuncu da Kayserispor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 16.haftada Vodafone Park\'ta oynanacak Osmanlıspor müacadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

ALİ DANAŞ -İSTANBUL -DHA