Avrupa'nın göbeğinde PKK eylemi

Binlerce PKK yandaşı Kürt sorunu konusunda Türkiye'ye baskı yapılması için bugün Avrupa Konseyi önünde gösteri düzenliyor.

Eylemciler, Avrupa Konseyi'nin Kürt sorunu konusunda inisyatif almasını ve Türkiye'yle diyaloğunda konuyu gündeme getirmesini istiyorlar

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'de yer aFransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya ve İsviçre'den geldikleri belirtilen PKK militanları, Avrupa Konseyi'nin Strasbourg'daki merkez binası önünde oturma eylemi düzenliyor. Eylem Fransız polisinin izniyle gerçekleştiriliyor.

Eylemciler, Avrupa Konseyi'nin Türkiye cezaevlerinde 15 Şubat'tan bu yana devam ettiği söylenen "açlık grevleriyle dayanışma adına" 1 Mart tarihinde Strasbourg'daki Saint-Maurice Kilisesi'nde açlık grevi yapanları ziyaret etmesini de talep ediyor.

Avrupa Konseyi'nden ret

Avrupa Konseyi sekreteryasına bu amaçla geçtiğimiz günlerde değişik Avrupa ülkelerine mensup parlamenterlerden 40'ın üstünde mektup geldiği öğrenildi.

Ancak Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, bu mektuplara verdiği yanıtta, "yetki alanı dışında kaldığı" için açlık grevindekileri ziyaret etmeyeceğini bildirdi.