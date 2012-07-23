Avrupa'da petrol fiyatları 2 dolar geriledi

Avrupa borç sorununa ilişkin endişelerle petrol fiyatları 2 dolar geriledi.

İspanya'nın Murcia bölgesinin merkezi yönetimden finansal destek isteyen ikinci bölge olmasının ardından Avrupa ekonomilerinin borçluluklarına ilişkin artan endişelerle petrol fiyatları varil başına 2 dolar düştü.

İspanya'nın, ağır borçlu Valencia bölgesinin Madrid'den yardım talep ettiği haberi cuma günü ABD borsalarında üç gün devam eden yükselişin sona ermesinde etkili olurken, euro bölgesinin dördüncü büyük ekonomisinin de kurtarılmak zorunda kalabileceği olasılığını canlandırmıştı.

Yardım talep edeceği açıklanan Murcia bölgesi ile birlikte iki borçlu bölgesi merkezi hükümetten yardım isteyen İspanya'nın, devlet olarak bir yardım programı almadan krizden kurtulabilme kabiliyetiyle ilgili endişelere neden oluyor.