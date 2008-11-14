Avrupa’da otomobil satışları ekimde de yüzde 14,5 geriledi

Avrupa'da küresel finansal krizin etkilerinin hissedilmeye başlamasıyla Ağustos'ta yüzde 14,5 ve Eylül'de yüzde 8,2 daralan oto pazarı Ekim ayında da yüzde 14,5 geriledi.



Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre son 6 aydır sürekli azalan otomobil satışlarındaki yılın geride kalan 10 ayındaki kayıp ise yüzde 5,4'e ulaştı.



Malta ve Kıbrıs Rum kesimi dışındaki 25 AB üyesiyle İsviçre, Norveç ve İzlanda'yı kapsayan verilerine göre geçen yılın Ekim ayında 955 bin adet olan oto satışları 2008'in aynı döneminde 805 bine indi. Geçen yıl Ocak-Ekim döneminde 13 milyon 579 bin düzeyindeki otomobil satışları, bu yılın ilk 10 ayında 12 milyon 852 bine geriledi.



Derinleşen küresel finansal krizin tüketici güvenine verdiği zararın bedelini ödediklerini belirten Avrupalı oto üreticileri, daha az emisyona sahip modeller için yüksek yatırım yapmaları gereken bir dönemde hükümetlerden destek beklentilerini dile getirdi.



ABD'nin kendi üreticileri GM, Ford ve Chrysler'a piyasa şartlarından çok daha avantajlı düşük faizli uzun vadeli 25 milyar dolar kredi sunmasını ve bu miktarın ikiye katlanması için yapılan çalışmaları örnek gösteren Avrupalı omomotivciler, AB'den 40 milyar avro kredi desteği talep ediyor.



AB Komisyonu'nun sanayiden sorumlu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen, hafta başında yaptığı açıklamada, oto üreticilerine ar-ge desteği dışında "tek bir sent vermeyeceklerini" vurgulamıştı.



Satışlar sadece dört ülkede arttı



Avrupa'da otomobil satışları Ekim ayında sadece Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Slovakya'da artarken kalan 24 ülkede geriledi. Geçen ay oto satışlarındaki gerileme, küresel finansal krizden en fazla etkilenen İzlanda'da yüzde 86'ya ulaşırken Letonya ve İrlanda'da yüzde 55'er, İspanya'da yüzde 40, Estonya'da yüzde 34, Litvanya'da yüzde 24,5, İngiltere ve İsveç'de yüzde 23'er düşüş kaydedildi.



Avrupa pazarında Ocak-Ekim döneminde Audi, Seat ve Skoda markalarının da sahibi Alman Volkswagen yüzde 19,5 payla liderliğini sürdürürken, Peugeot ve Citroen markalarını bünyesinde barındıran Fransız PSA grubu yüzde 12,7, Amerikan Ford yüzde 9,8 ve GM yüzde 9,6, Fransız Renault yüzde 8,7, İtalyan FIAT yüzde 8, Alman lüks otomobil üreticisi BMW yüzde 5,6, Japon Toyota ve Mercedes markasıyla tanınan Alman Daimler yüzde 5,3'er pay aldı.

