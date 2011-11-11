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Dünya

Avrupa'da normalin üstünde radyasyon tespit edildi

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Avrupa'nın bazı bölgelerinde çok düşük miktarda ancak...

11 Kasım 2011 02:00

T24 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Avrupa'nın bazı bölgelerinde çok düşük miktarda ancak normalin üstünde radyasyon tespit edildiğini bildirdi.

UAEK'dan yapılan açıklamada, Çek Cumhuriyeti ve kıtanın bazı başka bölgelerinde atmosferde, çok düşük miktarlarda iyot-131 saptandığı kaydedildi.

Tespit edilen radyoaktif maddenin halk sağlığını tehdit edecek oranda olmadığı belirtildi.

UAEK, radyasyonun kaynağının henüz bilinmediğini ancak Japonya'daki depremde zarar gören Fukuşima nükleer santralinden kaynaklanmadığını bildirdi. 


 

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