Hayata kaçış: Avusturya, Macaristan'dan gelen mültecileri kabul etti

Avusturya Şansölyesi Werner Faymann, Macaristan'dan sınıra yürüyen ve Budapeşte yönetimi tarafından otobüs tahsis edilen 1000 kadar mülteciyi ülkeye kabul edeceklerini açıkladı. Macaristan'da Hükümet Sözcüsü János Lázár, polis eşliğinde sınıra yürüyen mültecileri taşımak için otobüs tahsis ettiklerini açıklamıştı.

Öte yandan, Macaristan'da güvenlik güçleriyle mülteciler arasında Budapeşte Tren İstasyonu'ndaki gerginlik devam ediyor. Polisin kendilerini mülteci kampına götürmesine direnen mültecilerden biri hayatını kaybetti. Bicske kasabasına götürülen yüzlerce mültecinin, burada kayıt altına alınmamak için tutuldukları kamptan kaçtığı da belirtiliyor. Macaristan polisi tarafından yapılan açıklamada, “300 yasadışı göçmen saat 11.30’da (TSİ 12.30) Roszke mülteci kampındaki tel örgüleri aşarak M5 otoyoluna doğru koşmaya başladı. Polisler, bu grubu tutuklamak için gerekli adımları atmıştır” denildi.

Yetkililer ayrıca, Sırbistan sınırındaki Roszke Sınır Kapısı'nın kapatıldığını duyurdu.



Sırbistan haber ajansı MTI, Bicske’deki ikinci bir kamptan da kaçan mülteciler olduğunu duyurdu.









Bir mülteci hayatını kaybetti

Macaristan'da güvenlik güçleriyle mülteciler arasında Budapeşte Tren İstasyonu'ndaki gerginlik devam ediyor. Polisin kendilerini mülteci kampına götürmesine direnen mültecilerden biri hayatını kaybetti.

Yaklaşık 500 mültecinin bulunduğu tren, Budapeşte'den yola çıktıktan sonra 37 kilometre uzaklıktaki Bicske'deki kampta durdurulmuştu.

Trendeki mülteciler Macar polisinin kendilerini kampa götürmesine direnmiş, geceyi trende geçirmişti. Mülteciler, polisin kendilerine sunduğu yiyecek ve içeçekleri de kabul etmemişti.

Macaristan'ın resmi haber ajansı MTI, Bicske'de 50 yaşındaki bir mültecinin raylarda bilincini yitirmiş bir şekilde bulunduğunu, kurtarma çabalarının sonuç vermediğini duyurdu. Mültecinin kesin ölüm sebebi ve kimliğine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Otobüs tahsis edildi

Hükümet Sözcüsü János Lázár, polis eşliğinde sınıra yürüyen mültecileri taşımak için otobüs tahsis ettiklerini belirtti. Bu açıklama, sürpriz olarak algılandı, zira Macaristan Başbakanı Viktor Orban, mültecilere yönelik sert açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Orban, mültecilere "güvenli bir ülke" Türkiye'de kalmalarını tavsiye ederek, göçlerin Avrupa'nın Hristiyan köklerine zarar vereceğini" söylemişti. Mülteciler, dün Budapeşte İstasyonu'nda bindirildikleri trenlerle 40 kilometre gittikten sonra Bicske'deki mülteci kampına götürülmüşlerdi.

Avusturya kapıları açtı

Avusturya Şansölyesi Werner Faymann, Macaristan'dan sınıra yürüyen ve Budapeşte yönetimi tarafından otobüs tahsis edilen 1000 kadar mülteciyi ülkeye kabul edeceklerini açıkladı. Macaristan'da Hükümet Sözcüsü János Lázár, polis eşliğinde sınıra yürüyen mültecileri taşımak için otobüs tahsis ettiklerini açıklamıştı.

Macaristan hapis cezası verebilecek

Macaristan Parlamentosu'nda kabul edilen bir dizi kanunla, mültecilere müdahale eden polisin yetkileri attırıldı. Ayrıca Macaristan’a giriş yapan kişilere verilen cezaların arttırılmasına karar verildi. Buna göre, Macaristan’a giriş yapan mülteciler üç yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.

Budapeşte hükümeti, daha önce de mülteci akınını engellemek için sınırına devasa bir duvar inşa etmiş, ancak bu duvar Batı Avrupa ülkelerine gitmek isteyen binlerce mültecinin Macaristan’a ulaşmasını engellememişti.



Yaklaşık 2000 bin mülteci, Macaristan yönetimi tarafından kapatılan Keleti İstasyonu'nda iki gün boyunca bekletilmişti. Mültecilerin bir bölümü istasyonun açılmasının ardından trenlere bindirilmiş, ancak Avusturya yerine Budapeşte’nin 20 kilometre batısındaki Bicske kasabasına götürülmüştü.