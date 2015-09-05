T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hayata kaçış: Avusturya, Macaristan'dan gelen mültecileri kabul etti

Budapeşte'den mülteci kampına gitmeyi reddeden bir mülteci ölü bulundu

Fotoğraf: BBC News

05 Eylül 2015 00:48

Avusturya Şansölyesi Werner Faymann, Macaristan'dan sınıra yürüyen ve Budapeşte yönetimi tarafından otobüs tahsis edilen 1000 kadar mülteciyi ülkeye kabul edeceklerini açıkladı. Macaristan'da Hükümet Sözcüsü János Lázár, polis eşliğinde sınıra yürüyen mültecileri taşımak için otobüs tahsis ettiklerini açıklamıştı.

Öte yandan, Macaristan'da güvenlik güçleriyle mülteciler arasında Budapeşte Tren İstasyonu'ndaki gerginlik devam ediyor. Polisin kendilerini mülteci kampına götürmesine direnen mültecilerden biri hayatını kaybetti. Bicske kasabasına götürülen yüzlerce mültecinin, burada kayıt altına alınmamak için tutuldukları kamptan kaçtığı da belirtiliyor. Macaristan polisi tarafından yapılan açıklamada, “300 yasadışı göçmen saat 11.30’da (TSİ 12.30) Roszke mülteci kampındaki tel örgüleri aşarak M5 otoyoluna doğru koşmaya başladı. Polisler, bu grubu tutuklamak için gerekli adımları atmıştır” denildi.

Yetkililer ayrıca, Sırbistan sınırındaki Roszke Sınır Kapısı'nın kapatıldığını duyurdu.

Sırbistan haber ajansı MTI, Bicske’deki ikinci bir kamptan da kaçan mülteciler olduğunu duyurdu.

 

 

 


Mülteciler akşamüstü Avusturya sınırına doğru yürüyüşe geçti


 

Bir mülteci hayatını kaybetti

 

Macaristan'da güvenlik güçleriyle mülteciler arasında Budapeşte Tren İstasyonu'ndaki gerginlik devam ediyor. Polisin kendilerini mülteci kampına götürmesine direnen mültecilerden biri hayatını kaybetti.

Yaklaşık 500 mültecinin bulunduğu tren, Budapeşte'den yola çıktıktan sonra 37 kilometre uzaklıktaki Bicske'deki kampta durdurulmuştu.

Trendeki mülteciler Macar polisinin kendilerini kampa götürmesine direnmiş, geceyi trende geçirmişti. Mülteciler, polisin kendilerine sunduğu yiyecek ve içeçekleri de kabul etmemişti.

Macaristan'ın resmi haber ajansı MTI, Bicske'de 50 yaşındaki bir mültecinin raylarda bilincini yitirmiş bir şekilde bulunduğunu, kurtarma çabalarının sonuç vermediğini duyurdu. Mültecinin kesin ölüm sebebi ve kimliğine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Roszke Mülteci Kampı

 

Otobüs tahsis edildi

 

Hükümet Sözcüsü János Lázár, polis eşliğinde sınıra yürüyen mültecileri taşımak için otobüs tahsis ettiklerini belirtti. Bu açıklama, sürpriz olarak algılandı, zira Macaristan Başbakanı Viktor Orban, mültecilere yönelik sert açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Orban, mültecilere "güvenli bir ülke" Türkiye'de kalmalarını tavsiye ederek, göçlerin Avrupa'nın Hristiyan köklerine zarar vereceğini" söylemişti. Mülteciler, dün Budapeşte İstasyonu'nda bindirildikleri trenlerle 40 kilometre gittikten sonra Bicske'deki mülteci kampına götürülmüşlerdi.

 

Avusturya kapıları açtı

 

Avusturya Şansölyesi Werner Faymann, Macaristan'dan sınıra yürüyen ve Budapeşte yönetimi tarafından otobüs tahsis edilen 1000 kadar mülteciyi ülkeye kabul edeceklerini açıkladı. Macaristan'da Hükümet Sözcüsü János Lázár, polis eşliğinde sınıra yürüyen mültecileri taşımak için otobüs tahsis ettiklerini açıklamıştı.

 

 

Macaristan hapis cezası verebilecek

 

Macaristan Parlamentosu'nda kabul edilen bir dizi kanunla, mültecilere müdahale eden polisin yetkileri attırıldı. Ayrıca Macaristan’a  giriş yapan kişilere verilen cezaların arttırılmasına karar verildi. Buna göre, Macaristan’a  giriş yapan mülteciler üç yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.
Budapeşte hükümeti, daha önce de mülteci akınını engellemek için sınırına devasa bir duvar inşa etmiş, ancak bu duvar Batı Avrupa ülkelerine gitmek isteyen binlerce mültecinin Macaristan’a ulaşmasını engellememişti.

Yaklaşık 2000 bin mülteci, Macaristan yönetimi tarafından kapatılan Keleti İstasyonu'nda iki gün boyunca bekletilmişti. Mültecilerin bir bölümü istasyonun açılmasının ardından trenlere bindirilmiş, ancak Avusturya yerine Budapeşte’nin 20 kilometre batısındaki Bicske kasabasına götürülmüştü. 

ETİKETLER

mültecikrizavusturyamacaristanalmanyahaber

İlgili Haberler

Midilli'de polis, Suriyeli mültecilere biber gazıyla müdahale etti

Mültecilerin Atina'ya hareket eden feribotlara binmek istemesiyle mülteciler ile polis arasında arbede yaşandı

Bodrum'daki mülteci faciasında 4 tutuklama

Faciada cansız bedeninin fotoğrafı infial yaratan Aylan Kurdi, ağabeyi Galip Kurdi'yle beraber 8'i çocuk 12 kişi hayatını kaybetmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24