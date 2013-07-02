Avrupa’da mobil internete büyük indirim

Avrupa Birliği, mobil internet kullanım fiyatlarını yüzde 36 oranında azalttı. Alınan kararla, Avrupa içinde yurt dışı seyahat yapanlar mobil internet ücretleri önemli ölçüde azalacak.



Avrupa Komisyonu tarafından dün açıklanan kararla, AB üyesi ülkelerde mobil internet kullanım ücretlerinde önemli indirimlere gidildi. Düşen mobil ücretler, özellikle ülkeler arası seyahet eden ve mobil cihazlarıyla internete giren kişilerin yüzünü güldürecek.

Yeni ücretler kapsamında KDV dahil veri indirmek megabayt başına 45 sent. Telefonla konuşma ücreti dakika başına 24 sente inerken, bu fiyat 2012’ye kıyasla yüzde 17’lik indirime denk geliyor.

Avrupa Komisyonu, üye ülkeleri kapsayacak olan uygulamalayla her ülkedeki mobil operatörlere göre değişen fiyat farkını ortadan kaldırmak ve yüksek ücretlendirmenin önüne geçmek istediklerini açıkladı. Özellikle yabancı bir ülkede seyahet eden turistler, Google Maps gibi navigasyon hizmetlerinden yararlanmak için mobil internet kullanımına yüksek fiyatlar ödüyordu.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Neelie Kroes, “Yeni uygulama sayesinde yazın cebinizde daha fazla para kalacağı gibi, ekstra ödemelerden de tamamen kurtulmuş olacağız... Hem tüketici hem de operatörler için iyi bir karar, çünkü piyasadaki korkuyu yok ederek büyümesini sağlayacak” dedi.



Mesaj atmak da ucuzladı



Sizi arayan biriyle konuşmanın ücreti dakikada 7 sente inerken, mesaj atma ücreti KDV dahil 8 sente indi. Gelen çağrıları kabul ederek telefon göüşmesi yapmanın ücreti, 2012’ye kıyasla yüzde 12,5 azalmış oldu. Sesli mesaj gönderme dakika başına 15 sente, sms göndermek ise 3 sente indi.

Tne Next Web sitesinin haberine göre, Avrupa Komisyonu gelecekte yeni indirimler vaat ediyor. 2014’te mobil internet kullanım ücretlerinin yüzde 20 daha azalması bekleniyor.