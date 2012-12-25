Avrupa'da mevsim değişikliği

Doğu Avrupa'da dondurucu soğuklar yaşanırken, Batı Avrupa en sıcak noellerinden birini yaşıyor.

Almanya’nın Münih kentinde sıcaklık 20 derecenin üzerine çıktı.

Batı Avrupa'da mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kış ortasında bahar yaşattı.

Alman Meteoroloji Kurumu'nun verdiği bilgilere göre, Almanya'da hava sıcaklığı ölçümlerinin başlamasından bu yana en sıcak gün 24 Aralık'ta yaşandı.

Münih'te kentinde sıcaklık 20 derecenin üzerine çıkarak, kış mevsimi ölçümlerinde rekor kırdı. Freiburg kentinde de termometreler 18,5 dereceye kadar tırmandı.

Rusya donuyor

Doğu Avrupa'da ise dondurucu soğuklar can kaybına neden oldu.

Rus haber ajansı İnterfax'ın verdiği bilgilere göre, Rusya'da aşırı soğuklar yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 123'e çıktı. 345'i son 24 saat içerisinde olmak üzere toplam 833 kişinin soğuğa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Rusya'da aralık ayının ortasından bu yana aşırı soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Başkent Moskova'da sıcaklıklar sıfırın altında 30 dereceye kadar düşerken, Sibirya'nın doğusu ise eksi 60 dereceyi gördü.

Geçen hafta Ukrayna'da da olumsuz hava şartları nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetmişti.

(Deutsche Welle Türkçe)